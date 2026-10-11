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El papa León XIV se someterá a una operación y conllevará ingreso posoperatorio

El papa León XIV ha anunciado este domingo por sorpresa, desde la ventana del Palacio Apostólico tras el rezo del Ángelus, que deberá operarse de un nódulo en un pulmón que le ha sido diagnosticado en una fase «muy inicial». La operación con la que se extirpará al papa un nódulo en un pulmón en […]

Oriana Martínez
Papa León XIV
Papa León XIV
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El papa León XIV ha anunciado este domingo por sorpresa, desde la ventana del Palacio Apostólico tras el rezo del Ángelus, que deberá operarse de un nódulo en un pulmón que le ha sido diagnosticado en una fase «muy inicial».

La operación con la que se extirpará al papa un nódulo en un pulmón en «fase inicial» está prevista para los próximos días y conllevará un ingreso posoperatorio de una semana, según confirmó este domingo la Santa Sede.

«En respuesta a las preguntas de los periodistas, puedo precisar que la intervención está prevista para los primeros días de la próxima semana y que el tiempo previsto de hospitalización postoperatoria es de aproximadamente una semana», indicó en una breve comunicación el portavoz vaticano, Matteo Bruni.

¿Proceso médico?

«Recientemente, durante algunos controles, los médicos me han encontrado un nódulo circunscrito en el pulmón. Ha sido localizado en una fase muy inicial y bien localizado», dijo el pontífice estadounidense.

León XIV explicó que los médicos que lo han tratado «consideran oportuno intervenir» y, siguiendo sus consejos, ha decidido «operarse para extirpar» el nódulo «en los próximos días».

Los papas tienen a su disposición un apartamento en el hospital Gemelli de Roma para someterse a este tipo de operaciones e ingresos.

Con información de EFE

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