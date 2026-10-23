El papa León XIV canceló su viaje a Asís por precaución médica

El Papa tenía previsto asistir en Asís al encuentro “Paz desarmada y desarmante”. El mismo organizado por el 40.º aniversario de la Jornada Mundial de Oración por la Paz que convocó san Juan Pablo II. La Santa Sede precisó que León XIV enviará un mensaje a los organizadores, a los líderes y representantes de las confesiones y religiones cristianas y a los invitados.

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León XIV no necesitará tratamientos adicionales

El Pontífice transmitirá su cercanía a los participantes. También reafirmará su convicción de que “el espíritu de Asís, el diálogo y la búsqueda de palabras y gestos de paz son recursos valiosos en una época de conflictos”.

León XIV no necesitará tratamientos adicionales tras la extirpación de un adenocarcinoma de pulmón, según los análisis histológicos definitivos. Los estudios confirmaron que la enfermedad estaba localizada y que no requiere otra intervención oncológica. “Una evaluación oncológica posterior confirmó que no era necesario ningún tratamiento adicional”, señaló el comunicado de la Santa Sede

El líder de la Iglesia católica, de 71 años, fue operado el 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma, dos días después de informar durante el ángelus que los médicos detectaron un nódulo en el pulmón derecho. El diagnóstico posterior a la cirugía confirmó un adenocarcinoma de pulmón. Los médicos extirparon el lóbulo inferior derecho y, tras una evaluación oncológica, determinaron que “no era necesario ningún tratamiento adicional”.