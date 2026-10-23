El papa León XIV canceló su viaje a Asís por precaución médica

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El papa León XIV no viajará a Asís el próximo 27 de octubre, después de que los médicos desaconsejaran el traslado en helicóptero como medida de precaución, pese a que una radiografía de tórax confirmó su “excelente evolución postoperatoria” tras la cirugía a la que se sometió el 13 de octubre.
La Oficina de Prensa de la Santa Sede informó este viernes 23 de octubre que el sumo pontífice se realizó el estudio de control previsto. El doctor Luigi Carbone y el profesor Stefano Margaritora señalaron que el examen constató una evolución favorable.
“Sin embargo, dado el poco tiempo transcurrido desde la cirugía, los médicos tratantes consideraron oportuno desaconsejar el vuelo en helicóptero previsto para el 27 de octubre, como medida de precaución”, indicó el comunicado.
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El Papa tenía previsto asistir en Asís al encuentro “Paz desarmada y desarmante”. El mismo organizado por el 40.º aniversario de la Jornada Mundial de Oración por la Paz que convocó san Juan Pablo II. La Santa Sede precisó que León XIV enviará un mensaje a los organizadores, a los líderes y representantes de las confesiones y religiones cristianas y a los invitados.
León XIV no necesitará tratamientos adicionales
El Pontífice transmitirá su cercanía a los participantes. También reafirmará su convicción de que “el espíritu de Asís, el diálogo y la búsqueda de palabras y gestos de paz son recursos valiosos en una época de conflictos”.
León XIV no necesitará tratamientos adicionales tras la extirpación de un adenocarcinoma de pulmón, según los análisis histológicos definitivos. Los estudios confirmaron que la enfermedad estaba localizada y que no requiere otra intervención oncológica. “Una evaluación oncológica posterior confirmó que no era necesario ningún tratamiento adicional”, señaló el comunicado de la Santa Sede
El líder de la Iglesia católica, de 71 años, fue operado el 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma, dos días después de informar durante el ángelus que los médicos detectaron un nódulo en el pulmón derecho. El diagnóstico posterior a la cirugía confirmó un adenocarcinoma de pulmón. Los médicos extirparon el lóbulo inferior derecho y, tras una evaluación oncológica, determinaron que “no era necesario ningún tratamiento adicional”.
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