El papa León pasa una primera noche «tranquila» tras cirugía pulmonar

El papa León XIV, de 71 años, pasó una noche tranquila tras someterse a una cirugía para extirparle el lóbulo inferior del pulmón derecho, mientras los médicos realizan pruebas adicionales para determinar si el cáncer se ha diseminado.

“El Papa pasó una noche tranquila”, informó este miércoles el Vaticano, sin ofrecer más detalles sobre la evolución del pontífice.

La intervención quirúrgica se realizó el martes en el Policlínico de Roma y, según precisó la Santa Sede, confirmó el diagnóstico de un adenocarcinoma pulmonar, tal como sugerían los exámenes preoperatorios.

El estado de salud del papa genera atención ante el viaje previsto del 6 al 17 de noviembre por Argentina, Uruguay y Perú. Además todavía no se ha informado si necesitará un período de recuperación más prolongado.