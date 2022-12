El horroroso ataque de un toro a un abuelito de 82 años

Por medio de las redes sociales se viralizó un video horroroso del momento en que un hombre de 82 años es atacado por un toro, estrellándose contra una pared durante la celebración de un festival en Valencia, España.

Este aterrador momento sucedió el pasado domingo en el Bou en Corda (Bull on a Rope) de la comunidad valenciana de Ontinyent. En las imágenes se ve al toro embistiendo al abuelito después de que este no pudo escapar del enorme animal.

A lo largo del suceso se pueden escuchar varios gritos de la gente alrededor al momento de que el animal cornea al adulto mayor por animal y lo arroja contra la pared antes de caer al suelo y quedar aparentemente inconsciente. Momentos después el toro continúa su ataque antes de que otras personas aparten a la víctima indefensa.

El hombre llegó de urgencia un hospital cercano, donde se encuentra grave. Sufrió un traumatismo frontal y occipital izquierdo además de sufrir un corte en la mano izquierda.

This is the moment an 82yearold man is tossed in the air and lands on the ground with a thud after being charged and then gored by a bull in Ontinyent in Spains Valencia region#moment #man #air #ground #thud #bull #Ontinyent #Spains #Valencia pic.twitter.com/qOWrilVqy9