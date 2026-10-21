EE. UU. pagará por denuncias de fraude fiscal con recompensas de hasta US$30,000

Estados Unidos ofrecerá recompensas de hasta US$30,000 a quienes denuncien casos de fraude fiscal. El presidente Donald Trump anunció el programa este martes desde el Despacho Oval. La iniciativa busca recuperar dinero defraudado al Gobierno federal.

El plan contará con un presupuesto de US$25 millones. El Departamento de Justicia estará a cargo de administrar esos fondos. Además, los denunciantes podrán recibir hasta el 1 % del dinero que las autoridades logren recuperar gracias a sus datos.

«Estamos hablando de miles de millones e incluso billones de dólares», expresó Trump al explicar el alcance que podría tener la iniciativa.