EE. UU. pagará por denuncias de fraude fiscal con recompensas de hasta US$30,000

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Estados Unidos ofrecerá recompensas de hasta US$30,000 a quienes denuncien casos de fraude fiscal. El presidente Donald Trump anunció el programa este martes desde el Despacho Oval. La iniciativa busca recuperar dinero defraudado al Gobierno federal.
El plan contará con un presupuesto de US$25 millones. El Departamento de Justicia estará a cargo de administrar esos fondos. Además, los denunciantes podrán recibir hasta el 1 % del dinero que las autoridades logren recuperar gracias a sus datos.
«Estamos hablando de miles de millones e incluso billones de dólares», expresó Trump al explicar el alcance que podría tener la iniciativa.
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Las personas interesadas podrán presentar sus denuncias a través de una página web oficial del Gobierno. Trump también mencionó a periodistas y profesionales con empleos poco rentables entre los posibles participantes. A su juicio, los pagos podrían motivar a más personas a reportar estos casos.
Casos de fraude
El anuncio se produce siete meses después de la creación de un grupo de trabajo contra el fraude, dirigido por el vicepresidente JD Vance. Trump afirmó que una parte importante del país está afectada por la corrupción.
El primer beneficiario del programa fue el creador de contenido conservador Nick Shirley. Recibió US$10,000 por un video publicado a finales de 2025. En la grabación, denunció la supuesta existencia de guarderías falsas que recibían subsidios federales en Minnesota.
En julio, una mujer se declaró culpable de fraude electrónico y conspiración para defraudar a Estados Unidos. Según el Departamento de Justicia, presentó solicitudes de reembolso infladas por comidas que supuestamente servía a niños en su guardería.
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