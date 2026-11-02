EE.UU. refuerza controles sanitarios ante brote de ébola en África

Estados Unidos, RD.- La nueva medida sanitaria aplicará a todos los vuelos internacionales con destino a África a partir de este mes de noviembre, según informaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.

Explicaron que la medida preventiva responde a un brote de ébola en África central, por lo que establece requisitos especiales de ingreso para pasajeros que hayan estado recientemente en determinados países de la región.

Según la normativa, a partir de las 23.59 del 3 de noviembre de 2026, hora estándar del Este, toda persona que viaje desde el extranjero hacia territorio estadounidense deberá completar y firmar una declaración jurada en la que certifique que no estuvo en la República Democrática del Congo durante los 21 días previos al embarque.

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El objetivo es reducir al máximo el riesgo de importación de casos de ébola y facilitar el seguimiento sanitario de los viajeros.

La obligación alcanza a ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes legales, extranjeros de cualquier nacionalidad e integrantes de tripulaciones de aeronaves de pasajeros o carga.

También aplica para quienes utilicen aeropuertos de Estados Unidos como escala o punto de conexión hacia otros destinos internacionales, siempre que aterricen en territorio estadounidense.

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Quiénes deben cumplir la declaración y qué excepciones hay

De acuerdo con lo dispuesto por los CDC, deberán presentar la declaración todas las personas que embarquen rumbo a Estados Unidos, sin distinción de categoría migratoria o motivo del viaje.

Las aerolíneas serán responsables de entregar y recabar el formulario en formato digital o en papel, y de verificar que esté debidamente completado antes del abordaje.

Quedan exceptuados de la medida los vuelos que sobrevuelen espacio aéreo estadounidense sin aterrizar, así como las aeronaves que trasladen pacientes bajo autorización expresa del gobierno norteamericano.

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También se contemplan excepciones puntuales por razones humanitarias o evacuaciones médicas de emergencia, que evaluarán caso por caso por las autoridades competentes.

Plazos de espera para viajeros desde África central

La nueva regulación fija un período de espera obligatorio de 21 días para quienes hayan tenido presencia física en la República Democrática del Congo, incluso si solo realizaron una escala aeroportuaria sin descender de la aeronave.

En todos los casos, deberán permanecer fuera de ese territorio durante tres semanas completas antes de poder embarcar en un vuelo con destino a Estados Unidos.