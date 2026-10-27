Administración de Trump anuncia que acogerá a Flávio Bolsonaro y su familia

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La Administración del presidente Donald Trump anunció este martes que acogerá a Flávio Bolsonaro y a su familia en Estados Unidos después de que este abandonara Brasil tras perder en las elecciones presidenciales frente a Luiz Inácio Lula da Silva.
«El Departamento de Estado expedirá visados a Flavio Bolsonaro y a sus familiares y les permitirá entrar en Estados Unidos», declaró a la prensa un alto cargo de la Administración bajo condición de anonimato.
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Se recuerda que, más temprano, se había anunciado que Bolsonaro se habría fugado a Estados Unidos después de que un juez le prohibiera salir del país, según fuentes políticas citadas por varios medios brasileños.
Flávio Bolsonaro recibió el lunes, un día después de perder las elecciones frente al actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva, la orden de entregar sus pasaportes en un plazo de 24 horas, que incluía la prohibición de salir del país.
La decisión la dictó por el juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes. Este se encargó del juicio en el que Jair Bolsonaro resultó condenado a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado.
Al no cumplir el plazo, la Policía Federal canceló ambos documentos, de acuerdo con la estatal Agencia Brasil.
Tras recibir la orden judicial, Bolsonaro dijo que entregaría los pasaportes y se defendería de lo que consideró un «intento de intimidación».
Flávio es investigado en el Supremo en una causa por supuesto lavado de dinero, de acuerdo con los diarios O Estado de S. Paulo y O Globo. El caso transcurre bajo secreto judicial.
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