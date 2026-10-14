Ecuador anuncia nuevo toque de queda en la costa para noviembre

Quito, Ecuador.- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este miércoles que en noviembre próximo aplicará un nuevo toque de queda en provincias de la costa para afrontar la inseguridad.

«Vamos a hacer una nueva serie de operaciones especiales entre el 1 y el 10 de noviembre con toque de queda en las provincias de la costa», dijo en una entrevista con la radio Centro, de la ciudad andina de Ambato.

Se trata del cuarto toque de queda en lo que va del año y tendrá lugar tras el que estuvo vigente entre el 17 y 30 de septiembre pasado, de 00:00 hora local (05:00 GMT) a 5:00 (10:00 GMT), en las provincias del Guayas, Los Ríos, Manabí y El Oro, fronteriza con Perú.

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Según el gobernante, durante ese toque de queda «hubo 40 % menos de delitos, hubo también las semanas de más bajos homicidios en el año: la semana 39, 40, 41 y esta semana con 146, 127, 122 y 111 homicidios respectivamente».

«Estamos viendo también una reducción significativa en extorsiones. Estamos afectando a las economías criminales», abundó al aseverar que se ha atrapado «a cabezas» de los carteles mexicanos Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa, así como de la mafia albanesa.

«Hemos incautado solo en el mes de septiembre más de ocho toneladas de droga. A 50 millones de dólares la tonelada son 400 millones de dólares que afectamos a economías criminales», calculó.