Dramático audio de policía de Colombia: “ya tenemos dos compañeros muertos”

San Vicente del Caguán, Caquetá.- Un angustiante audio se conoció sobre lo que están viviendo los uniformados que intentan controlar la situación en San Vicente del Caguán, en Caquetá, Colombia. Allí campesinos e indígenas se tomaron las instalaciones de Emerald Energy. Por lo menos dos agentes y un civil han muerto en medio de los enfrentamientos. Además, 78 policías y 9 trabajadores de Campo Capella habrían sido retenidos por los manifestantes.

¡No hay derechos humanos. No existen. Ya tenemos dos compañeros muertos, central! ¿Qué estamos esperando, que nos acaben a todos acá? No puede ser posible, central, no puede ser posible.

Comunicación de policía colombiano con sus superiores.