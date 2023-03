Dos personas pierden la vida en accidente de moto en Rhode Island

Estados Unidos.- Según informaron autoridades de EE.UU. dos personas que trasladaban en una moto todo terreno en la Broad St en Cranston murieron al tener un accidente estrellándose con una camioneta, lo que pone en luto dos familias hispanas residentes en Rhode Island tras los dos jóvenes perder la vida.

Las víctimas fueron identificadas como Yasmary Valdera de 20 años y Jovanni Delgiudice de 21 años.

La prima de Valdera, Ariana Alba, dice que esta se graduó de las escuelas públicas de Providence y era una mujer llena de energía y positivismo. Además expresó que nunca imaginó tener que llegar a un lugar para rendir tributo a quien ella llamaba su mejor amiga. “Siempre era muy chistosa… con mucha paz también. Y tenía un gran corazón”, dijo.

Agregó que Yasmary era modelo y tenía su propio negocio de uñas, “mi tía me llamó como a las 9:00 A.M. cuando eso pasó y ella estaba gritando tu prima se murió, se murió y yo dije cómo cómo? Eso no es verdad!”, narró.

Detalles del accidente

De acuerdo con las informaciones suministrada por la policía el hecho tuvo lugar entre la calle Broad y la avenida Wheeler, cuando presuntamente Delgiudice conducía a alta velocidad y perdió el control de su moto tratando de esquivar una camioneta roja que giraría hacia la izquierda.

El coronel Michael Winquist, con la policía de Cranston, dice que ninguno llevaba un casco protector puesto y aseguró que este tipo de moto es ilegal en las calles del estado. También, agregó que Delgiudice acababa de comprar su moto hace 2 días.

Winquist informó que la moto es solo para uso todo terreno y que no tenia señal de cruce y tampoco luces delanteras. El coronel añade que la conductora de la camioneta no logró ver la moto a tiempo debido a la falta de señales de la motocicleta.

La policía de Cranston dice que están haciendo todo lo posible para prevenir que estas motos ilegales estén en las calles. Una de esas formas es con una iniciativa donde confiscan esos vehículos y lo mandan a la policía nacional de República Dominicana para que las usen en el departamento.

Hasta el momento han logrado mandar casi 20 motos en el último año.