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La exministra de Relaciones Exteriores de Haití, Dominique Dupuy, anunció su inscripción como candidata presidencial para las elecciones de 2027, por el partido Pati Vizyon Dayiti (PVD), con lo que regresa al escenario político tras una gestión diplomática marcada por sus cuestionamientos a la política migratoria de República Dominicana.

Dupuy formalizó su inscripción a través de la plataforma del Consejo Electoral Provisional (CEP), según informó este miércoles mediante un video publicado en su cuenta de Instagram.

La aspirante se suma a una contienda en la que, de acuerdo con la información divulgada, figuran otros 21 precandidatos presidenciales, en medio de la prolongada crisis política, económica y de seguridad que atraviesa Haití.

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Promete rechazar dinero de actividades ilícitas

Durante el anuncio, Dupuy aseguró que su proyecto político no recibirá financiamiento procedente de actividades ilegales y afirmó que no comprometerá sus principios para obtener recursos económicos.

«No aceptamos dinero sucio, ni dinero proveniente de tráficos ilícitos. No podemos vender nuestra conciencia por mil gourdes», expresó.

La exfuncionaria explicó que su decisión estuvo precedida por recorridos en distintas comunidades haitianas, donde sostuvo encuentros con ciudadanos para conocer sus preocupaciones. Según dijo, pudo constatar el descontento y la frustración de la población ante la situación del país.

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Asimismo, llamó a los ciudadanos residentes en Haití y a la diáspora a participar en la construcción de una alternativa política.

Sus tensiones diplomáticas con República Dominicana

Dominique Dupuy ganó notoriedad en República Dominicana durante su gestión como canciller de Haití en 2024, cuando cuestionó las deportaciones de ciudadanos haitianos en condición migratoria irregular y denunció presuntas violaciones de derechos humanos durante los operativos de repatriación.

Sus pronunciamientos trascendieron el ámbito bilateral y llegaron a organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

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En ese contexto, formuló acusaciones de racismo y xenofobia contra el Estado dominicano por el trato dispensado a ciudadanos haitianos durante los procesos de control migratorio. Sus declaraciones generaron fricciones diplomáticas en momentos de tensión por la presión migratoria y el endurecimiento de las medidas de control fronterizo. Mientras, las autoridades dominicanas han defendido su derecho soberano a aplicar las leyes migratorias nacionales.

Una candidatura en medio de la crisis haitiana

Dupuy ocupó el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos de Haití durante 2024. Antes de asumir esa posición, desarrolló una trayectoria diplomática vinculada a organismos internacionales, incluida la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Tras abandonar el cargo en noviembre de ese año, mantuvo presencia en el debate público haitiano y ahora busca trasladar su experiencia diplomática al escenario electoral.

La aspirante plantea que la recuperación de Haití debe apoyarse en el trabajo, la producción agrícola, la reconstrucción institucional y la recuperación de los valores nacionales.

«Contamos con nosotros mismos en cada etapa: para guiarnos, apoyarnos, criticarnos y ayudarnos a mejorar», manifestó.

La contienda de 2027 se perfila en un contexto complejo, marcado por la violencia de las bandas armadas, el debilitamiento institucional y las dificultades para restablecer el orden constitucional.

Aunque su candidatura podría volver a colocar las relaciones con República Dominicana y la política migratoria en el debate regional, Dupuy todavía no ha presentado una propuesta específica sobre las relaciones bilaterales en caso de llegar a la Presidencia.