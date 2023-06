Dominicano Máximo Polanco, muere apuñalado por compañero de cuarto en NY

Un hombre con presuntos problemas mentales apuñaló y mató a Máximo Polanco un inmigrante dominicano con el que compartía la renta de un apartamento en Manhattan.

Los hechos ocurrieron el martes por la tarde en el complejo departamental en la calle Arden en el área de Inwood.

“Maximito” como era conocido en la comunidad, recibió varias puñaladas por la espalda en un ataque sin motivo.

Tras cometer el homicidio, el sospechoso intentó huir del lugar, pero fue detenido por otras personas.

Atacante tenía historial de agresiones

Familiares de la víctima aseguraron que el atacante ya tenía un historial de mal comportamiento y agresiones.

Ángel Polanco, que vivía con Máximo relató que vio el momento de la agresión por unas cámaras de seguridad y dejó su trabajo para correr y detener al presunto homicida.

“Salí corriendo como loco con mi bata de trabajo, por suerte yo pude llegar a tiempo porque él se iba a escapar y lo pude encontrar en la puerta de abajo”, relató.

Polanco, familiar de Maximito, aseguró que la policía tenía conocimiento de que el presunto asesino tenía conductas violentas, pero nunca hicieron caso a la denuncia para desalojarlo del lugar.

“La primera vez que llamé a la policía ellos lo mandaron a un hospital, la segunda vez llamé: ‘mire él no tiene las condiciones para vivir en esa casa’ y el policía me dijo que si no abría yo la puerta de la casa me iba a arrestar”, dijo.

Tres hijos de Máximo Polanco quedan en República Dominicana

Maximito era padre de tres hijos que aún residen en la República Dominicana.

Noemí de la Cruz, su exesposa señaló que el hombre no tenía problemas con nadie.

“Un ángel aquí en la tierra, solamente trabajaba, nunca tuvo problemas con nadie”, lamentó.

De la Cruz exigió a las autoridades justicia en el caso.

“Si era una persona así, no era para estar conviviendo con personas sanas, no sé lo que pasa con este sistema, esto no puede ser. Solo deseo que se haga justicia porque era un hombre de bien”, dijo.

Los familiares de Máximo están pidiendo apoyo a la comunidad para poder costear los gastos funerarios del hombre.