Juez rechaza liberar a dominicano baleado por agentes de ICE en Nueva York

Disparos durante operativo migratorio

El incidente ocurrió el 8 de octubre en El Bronx, cerca de Marble Hill Avenue y West 225th Street. Durante el operativo, los agentes dispararon siete veces contra una camioneta Honda Civic SUV de color plateado.

Uno de los disparos alcanzó a Belgal en el cuello. Su hijo de cinco años viajaba en el vehículo, pero resultó ileso.

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El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirmó que el dominicano utilizó el vehículo como un arma y aceleró en dirección a los agentes. Según esa versión, los oficiales desconocían que el niño estaba dentro del automóvil.

Las autoridades también señalaron que Belgal se encuentra en Estados Unidos sin autorización migratoria y que era buscado por funcionarios de inmigración.

Defensa cuestiona su detención

La Sociedad de Ayuda Legal criticó la decisión de mantener a Belgal detenido, pese a las preocupaciones sobre su salud y la petición de sus abogados para que reciba atención médica fuera del centro.

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Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, afirmó que Belgal tendría vínculos con la pandilla Trinitarios. También señaló que podría tener información, directa o indirecta, sobre el tiroteo contra un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) ocurrido el año pasado en Fort Washington Park.

Estas afirmaciones forman parte de los señalamientos de las autoridades y no representan, por sí solas, una determinación judicial de responsabilidad.

Caso genera críticas en Nueva York

El caso provocó protestas y críticas contra las operaciones de ICE en la ciudad. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, calificó el tiroteo como «indignante» y criticó las acciones de la agencia migratoria.

Mamdani también describió a ICE como una institución «podrida» y afirmó que sus acciones buscan «sembrar el caos y el terror».