Juez rechaza liberar a dominicano baleado por agentes de ICE en Nueva York

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Un juez federal de Estados Unidos rechazó la solicitud de liberar al dominicano Oscar Belgal, quien permanece bajo custodia tras recibir un disparo de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Nueva York.
El juez Héctor González negó el viernes la petición de libertad por razones médicas. Según informó el Daily News, consideró que la defensa no presentó argumentos suficientes para conceder la solicitud.
Los abogados de Belgal sostienen que necesita tratamiento médico fuera del centro de detención. También temen que su estado de salud empeore si continúa bajo custodia.
Sin embargo, el Gobierno presentó una evaluación del Brooklyn Hospital Center. El documento indica que, en ese momento, el dominicano no necesitaba una cirugía de emergencia ni atención médica urgente o especializada mientras permaneciera detenido.
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Disparos durante operativo migratorio
El incidente ocurrió el 8 de octubre en El Bronx, cerca de Marble Hill Avenue y West 225th Street. Durante el operativo, los agentes dispararon siete veces contra una camioneta Honda Civic SUV de color plateado.
Uno de los disparos alcanzó a Belgal en el cuello. Su hijo de cinco años viajaba en el vehículo, pero resultó ileso.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirmó que el dominicano utilizó el vehículo como un arma y aceleró en dirección a los agentes. Según esa versión, los oficiales desconocían que el niño estaba dentro del automóvil.
Las autoridades también señalaron que Belgal se encuentra en Estados Unidos sin autorización migratoria y que era buscado por funcionarios de inmigración.
Defensa cuestiona su detención
La Sociedad de Ayuda Legal criticó la decisión de mantener a Belgal detenido, pese a las preocupaciones sobre su salud y la petición de sus abogados para que reciba atención médica fuera del centro.
Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, afirmó que Belgal tendría vínculos con la pandilla Trinitarios. También señaló que podría tener información, directa o indirecta, sobre el tiroteo contra un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) ocurrido el año pasado en Fort Washington Park.
Estas afirmaciones forman parte de los señalamientos de las autoridades y no representan, por sí solas, una determinación judicial de responsabilidad.
Caso genera críticas en Nueva York
El caso provocó protestas y críticas contra las operaciones de ICE en la ciudad. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, calificó el tiroteo como «indignante» y criticó las acciones de la agencia migratoria.
Mamdani también describió a ICE como una institución «podrida» y afirmó que sus acciones buscan «sembrar el caos y el terror».
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