Dominicana y estadounidense enfrentan cargos por fraude matrimonial

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Puerto Rico.- El Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) informó sobre el arresto de una dominicana y un ciudadano estadounidense acusados de presunto fraude matrimonial y conspiración en Puerto Rico.
A los detenidos los identificaron como Modestina Villanueva Javier, de República Dominicana, y Erick Martinez Aulet, ciudadano estadounidense, quienes enfrentan acusaciones formales por ambos delitos.
Según la información publicada por el HSI en sus redes sociales, los arrestaron la semana pasada como parte de las acciones contra los matrimonios presuntamente simulados para obtener beneficios migratorios.
La institución advirtió que contraer matrimonio implica un compromiso legal y personal, por lo que utilizar esta figura para evadir las leyes de inmigración constituye un delito federal grave.
“El matrimonio es un compromiso legal y personal para construir una vida juntos. Cuando ese compromiso se finge simplemente para evadir las leyes de inmigración, se convierte en un delito federal grave”, expresó el organismo.
Posibles penas
De acuerdo con las leyes federales de Estados Unidos, las personas declaradas culpables de fraude matrimonial pueden enfrentar hasta cinco años de prisión. Asimismo, la conspiración para cometer este delito puede conllevar una pena adicional de hasta cinco años.
El caso se suma a las acciones de las autoridades estadounidenses para combatir los matrimonios fraudulentos presuntamente utilizados como mecanismo para obtener beneficios migratorios de manera ilegal.
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