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La jornada de protesta, la primera huelga general convocada por los principales sindicatos en 14 años, provocó enfrentamientos con la policía, detenciones e interrupciones del transporte.

Grupos de manifestantes se enfrentaron a la policía y protagonizaron disturbios este miércoles en Barcelona, durante una huelga general convocada en España para exigir soluciones a la crisis de vivienda, el aumento del costo de la vida y la pérdida de poder adquisitivo.

La movilización, respaldada por los principales sindicatos del país, fue la primera huelga general de ámbito nacional desde 2012 y se desarrolló en medio de interrupciones en el transporte y otros servicios públicos.

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Enfrentamientos y detenciones en Barcelona

De acuerdo con cifras de las autoridades locales, unas 120,000 personas participaron en una manifestación en Madrid, mientras que en Barcelona se contabilizaron alrededor de 55,000 asistentes.

Los enfrentamientos de manifestantes con la policía comenzaron en la noche del martes.

Sin embargo, las organizaciones convocantes ofrecieron cifras superiores. En ambas ciudades se registraron altercados al finalizar las marchas, según reportes de medios españoles.

En Barcelona, grupos de encapuchados incendiaron contenedores de basura, rompieron escaparates y lanzaron artefactos pirotécnicos contra los agentes. La policía respondió con gases lacrimógenos y un amplio despliegue de efectivos antidisturbios.

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Los incidentes ocurrieron en zonas céntricas, entre ellas el Paseo de Gràcia, próximo a la plaza de Catalunya. También se reportaron saqueos en establecimientos comerciales y pequeños incendios en las calles.

El Ministerio del Interior informó de decenas de detenciones por distintos incidentes registrados durante la jornada. En Madrid también se produjeron enfrentamientos y cargas policiales.

Sindicatos califican la huelga de exitosa

Sindicatos y empresas discrepan sobre el seguimiento

Miles de personas protestan en España

Los secretarios generales de UGT, Pepe Álvarez, y de Comisiones Obreras (CC. OO.), Unai Sordo, valoraron positivamente la convocatoria.

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Álvarez calificó la huelga como un «éxito» y destacó una participación «masiva». Sordo, por su parte, consideró que el seguimiento había sido «muy relevante».

No obstante, las cifras de participación fueron motivo de diferencias entre sindicatos y representantes empresariales. La patronal CEOE estimó que el seguimiento nacional fue de apenas un 5 %, mientras las organizaciones sindicales reportaron niveles superiores en distintas comunidades.

La BBC indicó que no pudo verificar de manera independiente esos datos.

La crisis de vivienda, centro de las protestas

La huelga estuvo impulsada por las dificultades para acceder a una vivienda asequible y el incremento de los gastos cotidianos, en un contexto en el que los salarios no han seguido el ritmo del encarecimiento de los alquileres.

Uno de los detonantes de las movilizaciones fue el desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que fue desalojada del apartamento donde había vivido durante siete décadas, en Madrid. La mujer falleció semanas después en un hospital.

Gonzalo Álvarez, de 27 años, quien participó en los piquetes informativos de Madrid, describió el caso como «la chispa» que encendió las protestas. Según explicó a la BBC, conocía a Abascal y consideró indignante el trato que recibió de sus nuevos propietarios.

El joven vive de alquiler con su pareja en un apartamento de una habitación en el distrito madrileño de Arganzuela. Ambos pagan 1,000 euros mensuales y destinan una parte importante de sus ingresos a cubrir ese gasto.

«Es una auténtica locura… con los alimentos, la electricidad, el agua, el gas», expresó al referirse al costo de vida.

La profesora Olga Domingo, de 37 años, también manifestó su preocupación por la situación económica y las dificultades para acceder a una vivienda.

«El coste de la vida actual, en comparación con los salarios, resulta totalmente insostenible», afirmó durante la protesta.

Tensión política a semanas de las elecciones

La movilización en vísperas de las elecciones

La huelga se produjo a menos de tres semanas de las elecciones generales anticipadas del 29 de noviembre, en un escenario de diferencias entre el Gobierno de Pedro Sánchez y los partidos de oposición sobre las políticas de vivienda.

Manifestantes quemaron neumáticos en la ciudad e Gijón.

Sánchez respaldó públicamente el derecho de los trabajadores a protestar y recordó las conquistas laborales alcanzadas mediante movilizaciones sociales.

«Tu jornada de ocho horas. Tu pensión. Tu sanidad pública. Nada de esto cayó del cielo. Fueron conquistas colectivas», escribió el presidente del Gobierno en sus redes sociales.

El Partido Popular (PP), por su parte, cuestionó la convocatoria. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, calificó la huelga de «disparate», mientras que el portavoz de la formación, Miguel Tellado, acusó al Ejecutivo de utilizarla con fines electorales.

Sánchez respondió a las críticas y defendió el derecho de los trabajadores a participar en la movilización. «Lo que es un disparate es poner en cuestión el derecho de los trabajadores y trabajadoras», declaró a la televisión española.

La jornada también tuvo repercusiones en la actividad económica. Según datos del operador eléctrico Red Eléctrica, el consumo de electricidad cayó un 7.5 % durante las primeras horas del miércoles, aunque la reducción fue inferior a la registrada durante la huelga general de 2012, cuando superó el 15 %.