Diputados protagonizan pelea a «trompa limpia» en el Parlamento de Armenia

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Una disputa entre legisladores del partido oficialista Contrato Cívico y de la oposición Armenia Fuerte terminó en golpes, empujones y lanzamiento de sillas este jueves 29 de octubre, durante una sesión de la Asamblea Nacional de Armenia.
El conflicto comenzó cuando el diputado oficialista Tarón Chajoián exigió al opositor Narek Karapetián, dirigente de Armenia Fuerte, que pidiera disculpas por unas declaraciones polémicas realizadas por un familiar suyo durante la campaña electoral de junio. Los comentarios provocaron una discusión que pasó de los insultos a los enfrentamientos físicos, en los que participaron otros legisladores.
La pelea obligó al presidente del Parlamento, Ruben Rubinyan, a declarar un receso y solicitar la intervención del personal de seguridad. Sin embargo, los enfrentamientos continuaron en los pasillos del edificio. Durante el incidente, un diputado opositor lo vieron con sangre en la nariz y se solicitó una ambulancia, aunque el servicio médico informó posteriormente que la asistencia fue cancelada antes de llegar.
Tras el altercado, Rubinyan responsabilizó a los legisladores opositores Narek Karapetián y Garnik Davtián. Mientras que el primer ministro Nikol Pashinián respaldó a los diputados oficialistas. La sesión la retomaron y continuó el proceso de elección de un integrante de la Cámara de Cuentas.
Por su parte, la Fiscalía informó que hasta ese momento no había iniciado un proceso penal por la pelea.
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