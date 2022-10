Diputada trans desata polémica tras subir video íntimo en redes

María Clemente García, la primera diputada trans en la historia del Congreso de México, publicó el fin de semana explícitos videos pornográficos en su cuenta de Twitter. Las imágenes desataron una fuerte polémica en la política mexicana, y algunos diputados exigen su dimisión.

En respuesta, Clemente -de la bancada del partido gobernante Morena- defendió su derecho a tener una “sexualidad libre”. Se declaró sin tapujos como «puta» y remarcó su derecho a trabajar de ello.

La diputada trans activista por los derechos de la diversidad sexual en México, explicó que como legisladora no recibe una remuneración suficiente y tiene un segundo empleo.

«Yo produzco pornografía, me pagan por hacer pornografía… por eso lo hago, porque me pagan. Es que siempre me he dedicado a esto (…) lo siento, mi oficio es ser puta y tengo derecho a ser puta», dijo Clemente en conferencia de prensa.

Además, afirmó: «Es mi cuerpo, mi decisión. Mi cuerpo es mío, sólo mío y tengo autonomía. Mi cuerpo no le pertenece al Estado». «¿Yo por qué no voy a seguir trabajando, prohíbanles entonces a todos que renuncien a todos sus trabajos y actividades comerciales», concluyó.

"Mi oficio es ser puta y tengo derecho a ser puta" dice la legisladora de #MORENA, María Clemente García Moreno, después de que compartiera pornografía en su cuenta de twitter como parte del trabajo sexual que desempeña.



— Hiram Hurtado

Exigimos a @Mx_Diputados y a @DiputadosMorena que esta persona deje de ocupar un cargo público. No solo irrumpe en las convenciones contra la trata y tiene un lenguaje que bona a la violencia sexual contra las mujeres, sino que ahora sube pornografía a sus redes sociales. — Marea Verde México

La diputada trans prende el debate en México

La diputada Teresa Castell del Partido Acción Nacional (PAN), junto con otros miembros de su bancada, también presentaron una queja ante el Comité de Ética por «la conducta» de la diputada trans.

«Ella sube videos pornográficos, eso es una falta de respeto y un agravio para las familias mexicanas. Es un tema de falta de respeto. Se exige respeto y no se actúa en consecuencia», comentó Castell.

Ignacio Mier, coordinador de la bancada de Morena, explicó: «Vamos a ver dónde llega esto para no violentar ningún derecho ni hacer un juicio anticipado».

Al respecto, Clemente llamó «frustrados», machistas y conservadores a quienes censuraron y condenaron sus publicaciones. Además, afirmó que las trabajadoras sexuales merecen ser incluidas en la Ley Federal del Trabajo.

Soy yo o…. @teresacastellmx está tan operada que la que parece #Trans es ella, yo me veo más natural. ¿No creen? — María Clemente | Gatúbela

«Nuestra fuerza de trabajo es mamar pitos y compartir nuestro cuerpo de manera sexual con quien nos pague. No tenemos derechos laborales, ejercemos un trabajo sexual no reconocido», lamentó.

Sobre el video dijo que no lo retirará de Twitter, donde están permitidos los materiales explícitos. Sobre la preocupación de que menores de edad lo vean, dijo a los padres y madres de familia que velen por lo que miran sus hijos en Internet.

Licenciada en Administración de Empresas, Clemente trabajó como conductora de aplicaciones durante un año y medio antes de empezar la legislatura.