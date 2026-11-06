Arrestan al padre de Meghan Markle por imágenes sexuales de menores

Thomas Markle, padre de Meghan, duquesa de Sussex, fue arrestado este viernes por la mañana por agentes federales en Florida bajo cargos relacionados con material de abuso sexual infantil, anunció el Departamento de Justicia.

El hombre de 82 años presuntamente guardaba “fotografías sexualmente explícitas de sí mismo con niñas prepúberes en dos unidades de almacenamiento del área de Los Ángeles que alquiló durante casi dos décadas”, señaló el Departamento de Justicia.

Se espera que Markle comparezca por primera vez ante un tribunal federal este viernes. Aún no se ha declarado culpable ni inocente.

Al solicitársele comentarios sobre la noticia, publicada inicialmente por el Daily Mail, un portavoz de Meghan, duquesa de Sussex, dijo a CNN que no tenía nada para decir por el momento.

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Markle ha estado distanciado de Meghan y no asistió a su boda con el príncipe Harry del Reino Unido en 2018.

Declaraciones de Thomas Markle

En octubre, la duquesa —nacida en Estados Unidos— expresó estar “profundamente angustiada” por un informe que indicaba que su padre poseía una gran cantidad de imágenes que mostraban abuso sexual infantil.

El hijo de Thomas Markle declaró al periódico británico The Sun que había descubierto un lote de imágenes indecentes de menores en cajas de almacenamiento y discos duros de computadora en la casa de su padre en Filipinas, y que lo había denunciado ante las autoridades de ese país.

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La unidad de abuso infantil del Departamento de Justicia de Filipinas informó a CNN que el asunto estaba “bajo investigación”.

Thomas Markle padre negó rotundamente las acusaciones en una entrevista con el periódico británico Daily Mail.

“Estoy conmocionado, herido y muy molesto de que mi hijo haga estas acusaciones en mi contra”, dijo al Daily Mail. Markle padre también afirmó que el equipo informático no había estado en su poder desde que salió de México con su hijo, Thomas Markle hijo, en 2025.

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Markle hijo dijo a The Sun que también había reportado su hallazgo a las autoridades estadounidenses. En octubre, el FBI comunicó a CNN que estaba al tanto de las acusaciones contra Markle padre —ciudadano estadounidense— y que “brindaría apoyo, según correspondiera, a las autoridades filipinas”.

“También investigaremos cualquier acusación relacionada con violaciones de leyes federales de EE.UU.”, declaró el FBI en ese momento.