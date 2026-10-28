Familias haitianas desplazadas exigen respuestas ante la violencia de las bandas

Familias piden recursos para volver a sus casas

En el campamento de Argentine Bellegarde, Philippe Macénat, padre de tres hijos, expresó su desesperación por la situación que atraviesa desde que abandonó su vivienda en Carrefour-Feuilles debido a la violencia de las bandas.

El hombre mostró las picaduras de mosquitos que cubren su cuerpo y recordó que antes vivía cómodamente con su familia. Ahora, espera que el Estado le permita regresar a su hogar.

“Huí de mi casa en Carrefour-Feuilles, donde vivía cómodamente con mi familia. Hoy me siento como alguien que nunca ha hecho ningún esfuerzo en su vida. Le corresponde al Estado permitirme regresar a mi hogar”, declaró a EFE.

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Macénat explicó que necesita recursos para reparar su vivienda y recuperar la estabilidad familiar. Según afirmó, su reclamo no se centra en recibir alimentos, sino en obtener el dinero necesario para abandonar el campamento y volver a su barrio.

Los manifestantes solicitan los 100.000 gourdes, equivalentes a unos 763 dólares, que el Estado haitiano y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) entregan a las familias afectadas por el cierre de algunos campamentos para ayudarlas a encontrar otra vivienda.

Marielourde Pierre también espera recibir esa asistencia. La mujer explicó que utilizaría el dinero para realizar pequeñas reparaciones en su casa y regresar con su familia. Además, lamentó que varios campamentos de la zona hayan cerrado mientras otras familias siguen a la espera de una respuesta.

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Exigen garantías para regresar

La ayuda económica no es la única demanda de los desplazados. Los manifestantes sostienen que necesitan garantías de seguridad para volver a sus comunidades, ya que la violencia armada continúa amenazando sus barrios.

Jonh Philogène advirtió que mantendrán la protesta hasta que las autoridades se reúnan con ellos y les informen cuándo se desmantelarán los campamentos. Según expresó, las familias están agotadas de vivir hacinadas y rodeadas de basura.

Las condiciones en estos asentamientos agravan la situación de quienes tuvieron que abandonar sus viviendas. El hacinamiento, los residuos y los problemas de higiene forman parte de la vida diaria de las familias, que aseguran no poder soportar más estas circunstancias.

Policía dispersa a los manifestantes

Durante la protesta, la Policía utilizó gases lacrimógenos para dispersar a los participantes y obligarlos a abandonar el lugar. Los bomberos también intervinieron para apagar los neumáticos incendiados, mientras un tractor retiró las barricadas y los escombros que bloqueaban las vías.

Pese a la intervención, los desplazados mantienen su intención de continuar la movilización hasta conseguir una reunión con las autoridades y respuestas a sus reclamos.

La protesta ocurre en medio del creciente descontento de las personas que han tenido que huir de sus hogares por la violencia de las bandas armadas. Esta situación también ha puesto en duda la celebración de las elecciones presidenciales y legislativas previstas para el próximo 13 de diciembre.

La semana pasada, familias desplazadas que permanecen en un campamento de Delmas 33 realizaron otra manifestación para denunciar sus condiciones de vida y exigir que el Estado asuma su responsabilidad.

Mientras esperan una respuesta oficial, estas familias se enfrentan a dos opciones difíciles: permanecer en asentamientos con condiciones precarias o intentar regresar a comunidades donde su seguridad aún no está garantizada.

En esos territorios, las bandas armadas son combatidas por la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), creada hace un año por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

EFE