Desde la cama con un hombre, candidata pide que voten por ella

El video de una candidata política que aspira a un nuevo cargo público en Colombia fue compartido en las redes sociales donde pidió a los electores de su distrito que voten por ella. Sin embargo, la promoción de la candidata la llevó a cabo desde la intimidad mientras estaba acostada en una cama en compañía de un hombre, ambos estaban sin ropa debajo de las sábanas.

El discurso de la candidata desde la cama

En el metraje de 35 segundos, Catalina María Jaramillo Agudelo, la candidata a la Asamblea por el Partido Verde número 74 indicó que «se levantó muy feliz, amorosamente», mientras estaba acostada en la cama. Posteriormente movió su celular un poco hacia su izquierda donde estaba un hombre con el que compartió el dormitorio.

La candidata política siguió con su discurso, pero ahora su acompañante se acercó a ella y comenzó a besarla en su cuello y en su mejilla. «Se levantó con muchos orgasmos, pasó una noche de luna llena espectacular, pidiendo porque esta asamblea sea toda una realidad para las mujeres y para el campesinado», aseguró la mujer en el video, reseña El Tiempo.

“Así que no lo olvides… vota por la Asamblea, Partido Verde la del girasol… número 74”, expresó la política.

La polémica

El discurso de Catalina María Jaramillo dividió la opinión en las redes sociales desde frases de apoyo a la candidata hasta mensajes irrisorios por la manera como la candidata llevó a cabo su acto proselitista desde su intimidad.

«No hay nada de malo, no hay nada inmoral y tampoco falta al respeto, es su vida y puede hacer con ella lo que quiere y eso no le impide trabajar de la mejor manera. Antes le están faltando al respeto a ella divulgando algo personal», “Cuente con mi humilde voto por la asamblea, señorita candidata”. “Montaje de campaña: “para que no me olviden”. Todo lo contrario” son algunos de los comentarios.