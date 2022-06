Desaparecidos en la Amazonia: detenidos confiesan que mataron al periodista inglés y al indigenista

Brasil.- Mientras los indígenas recorrían cada rincón de la selva para encontrar al periodista británico Dom Phillips y el líder indigenista Bruno Pereira, desaparecidos desde el 5 de junio, los dos hermanos detenidos por el caso confesaron haberlos matado en la Amazonía.

Además, encontraron restos humanos en el lugar, hecho que confirmó el ministro de Justicia de Brasil, Anderson Torres.

Me acaba de informar la Policía Federal que restos humanos se encontraron en el lugar donde se estaban realizando excavaciones Anderson Torres, ministro de Justicia de Brasil.

Según el medio brasileño O Globo que citó a fuentes policiales locales, fueron los hermanos Oseney da Costa de Oliveira y Amarildo da Costa de Oliveira quienes confesaron haber asesinado a ambos.

La pareja estaba de expedición en el territorio indígena del Valle de Javarí. El medio local aseguró que Oseney da Costa Oliveira, conocido como «Dos Santos», fue el primero en admitir el crimen.

Posteriormente, su hermano, Amarildo da Costa de Oliveira, conocido como «Pelado», también dijo haber participado de los asesinatos, y luego los habrían descuartizado.

la Policía Federal de Brasil se lleva a uno de los sospechosos de matar al periodista y el indigenista. Foto Reuters.

La Policía Federal de Brasil los llevó a la zona de búsqueda de las víctimas. Los investigadores vinculados al caso confirmaron la información al medio local.

Los dos hermanos son pescadores y estaban presos uno desde la semana pasada y el otro desde el martes. Según los medios de Brasil, la confesión de ambos del asesinato se hizo «en interrogatorios separados».

La misma trascendió poco después de que los dos hermanos trasladados por la Policía Federal hacia el lugar en donde al parecer se produjo la desaparición, en esa región de la Amazonía próxima a la frontera de Brasil con Perú y Colombia.

Los hermanos y su alegación

La policía de Brasil busca a Dom Phillips y Bruno Pereira. Foto Reuters.

De acuerdo con las fuentes citadas por medios como las redes de televisión Bandeirantes y Globonews, los hermanos dijeron que decidieron cometer el asesinato luego de que Araujo los sorprendiera en prácticas de pesca consideradas ilegales.

Por el relato que hicieron, los llevaron a un lugar aislado de un río en donde los asesinaron, los descuartizaron y quemaron y enterraron los restos.

«Tendría que haber redoblado la atención»

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirma que el periodista británico era «mal visto» en la Amazonía. En tanto, el premier británico, Boris Johnson, expresó «preocupación» con la desaparición de Phillips que investigaba junto a Araújo Pereira los ataques contra los indios por parte de «garimpeiros» (mineros ilegales que buscan oro), madereros, narcos y pescadores furtivos.

«Ese inglés (Phillips) era mal visto en la región porque hacía muchas notas contra los garimpeiros, sobre la cuestión ambiental, en aquella región que es muy aislada, mucha gente no gustaba de él», dijo el mandatario brasileño.

«Él tendría que haber redoblado la atención antes de realizar la excursión, no sabemos si alguien anduvo detrás de él, allá hay piratas en el río, hay todo lo que se pueda imaginar», acotó en una entrevista.

«En aquella región (…) si los mataron a los dos, espero que no, ellos están dentro del agua y dentro del agua va a sobrar poca cosa, los peces comen, no sé si hay pirañas allá en Javarí, uno lamenta todo esto», comentó Bolsonaro.

El perfil de los desaparecidos

Phillips, de 57 años, es colaborador del periódico británico The Guardian y trabaja en Brasil desde hace 15 años.

Vivió en San Pablo, Rio de Janeiro y hace algunos años se mudó a Salvador (Bahía, noreste) junto con su esposa, la brasileña Alessandra Sampaio.

Apasionado por la Amazonía, de la que escribió decenas de reportajes, el periodista británico se encontraba en la región hace varios días; allí trabaja un libro sobre conservación ambiental y desarrollo local; y esto con apoyo de la fundación estadounidense Alicia Patterson.

En su trayectoria como reportero en Brasil, entre otros temas escribió sobre el avance de la minería ilegal y la agropecuaria en regiones protegidas, para medios como The New York Times, The Washington Post y Financial Times.

«Amazonía hermosa», escribió el 30 de mayo en Instagram, una de las últimas publicaciones que compartió, junto a un video navegando por un río en una pequeña embarcación.

Antes de llegar a Brasil, en 2007, Phillips escribía sobre música en el Reino Unido. Fue editor de la revista Mixmag y publicó un libro sobre la cultura de los DJs.

En tanto, Bruno Pereira es experto de la agencia gubernamental de asuntos indígenas de Brasil (Funai) y reconocido defensor de los derechos de estas comunidades.

Además, coordinó la unidad de Indígenas Aislados y Recién Contactados de la Funai; allí tuvo a cargo una de las mayores expediciones de los últimos tiempos para contactar grupos aislados y evitar conflictos entre etnias.

Actualmente está de licencia laboral, dedicándose junto a ONGs a proyectos para mejorar la vigilancia en las aldeas del Valle de Javarí; territorio indígena remoto en la frontera con Perú, amenazado por la presión de narcotraficantes, pescadores, madereros y mineros ilegales.

Fuente: Clarín