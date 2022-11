Desaparece Amber Heard de Twitter tras Elon Musk comprar la compañía

La cuenta de Twitter de la actriz Amber Heard desapareció después de que el empresario Elon Musk adquirió la red social.

Al buscar el nombre de la actriz en Twitter su perfil no aparece y cuando se ingresa su usuario @realAmberHeard, la plataforma presenta el aviso de que la cuenta no existe, esto ocurre a días de que el controversial Musk comprara la compañía por 44 mil millones de dólares y comenzara una serie de reformas en la red social.

The New York Post señala que algunos vigilantes de las redes sociales creen que la actriz podría haber querido un descanso de las reacciones violentas que siguió al polémico enfrentamiento en la corte con su ex, el también actor Johnny Depp, otros consideran que la acción podría estar relacionado con Musk.

Y es que a Amber se le involucró sentimentalmente con el ahora dueño de Twitter durante el juicio por difamación en el que se enfrentó a su exesposo, el también actor Johnny Depp.

Posibles causas

Versiones aseguran que fue ella misma quien decidió abandonar Twitter, aunque otras teorías apuntan a que fue el propio Musk quien ordenó la eliminación de la cuenta.

Sin embargo, hasta el momento ninguno de los dos ha emitido alguna postura al respecto.