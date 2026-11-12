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Al menos ocho personas murieron y otras 17 resultaron heridas tras el derrumbe de un edificio de tres pisos ocurrido el miércoles 11 de noviembre en el sector Flatbush, en Brooklyn, Nueva York, según el balance actualizado por las autoridades municipales este jueves.

El inmueble, ubicado en la intersección de Flatbush y Bedford Avenue, colapsó sobre una excavación de una obra en construcción situada junto a la estructura. El edificio tenía establecimientos comerciales en la planta baja y apartamentos en los niveles superiores.

De acuerdo con los primeros reportes, seis de las víctimas fallecieron en el lugar, entre ellas cuatro trabajadores de la construcción. Sin embargo, el balance posterior elevó a ocho el número total de fallecidos.

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¿Cuántos heridos se han registrado?

Las autoridades reportaron 17 personas heridas, entre ellas siete niños y tres bomberos, de acuerdo con los datos suministrados sobre el incidente.

Los equipos de emergencia trasladaron a los afectados a centros de salud. Algunas personas fueron rescatadas de entre los escombros durante las primeras horas de las operaciones.

¿Dónde ocurrió el derrumbe?

El colapso se produjo en el vecindario de Flatbush, Brooklyn, específicamente en el edificio situado en el 1321 de Flatbush Avenue, junto a un terreno donde se desarrollaban trabajos de construcción y excavación.

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La caída de la estructura también dejó expuestas algunas habitaciones de un edificio vecino, luego de que parte de una pared compartida resultara desprendida.

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¿Qué provocó el colapso?

La causa del derrumbe todavía está bajo investigación. Las autoridades indicaron que al momento del incidente se realizaban trabajos de excavación en el terreno contiguo.

El Departamento de Edificios de Nueva York inspecciona el área y evalúa la estabilidad de las estructuras cercanas para determinar si las labores de construcción pudieron influir en el desplome.

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Continúan las labores de búsqueda y rescate

Las autoridades advirtieron que las labores podrían prolongarse debido a la inestabilidad de los restos de la estructura y al riesgo que representa para los rescatistas.

Más de 250 bomberos.

Agentes de emergencia participaron en las operaciones.

Se utilizan perros de búsqueda .

. Drones .

. Herramientas eléctricas.

Equipos especializados para remover los escombros.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, calificó el hecho como un derrumbe devastador y pidió a los ciudadanos evitar el área mientras continúan los trabajos de emergencia.

La investigación permanece abierta y las autoridades no han descartado que surjan nuevos detalles sobre las circunstancias específicas de porque se originó el colapso.