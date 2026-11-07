Colapsa edificio de cuatro plantas en São Paulo y deja al menos 35 heridos

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El derrumbe de un edificio de cuatro plantas que albergaba una fábrica de tejidos dejó al menos 35 personas heridas la noche de este viernes 6 de noviembre, en el barrio de Brás, en el centro de São Paulo, Brasil. Una de las víctimas se encuentra en estado grave.
El colapso ocurrió a las 18:38 en la calle Maria Joaquina, según informó la Policía Militar. Tras el incidente, los organismos de emergencia desplegaron equipos para atender a los afectados y asegurar el área.
El Cuerpo de Bomberos movilizó a 48 efectivos y 16 vehículos para responder a la emergencia. Mientras tanto, agentes de la Policía Militar y bomberos acordonaron por completo la zona para mantener alejadas a las personas ajenas a las labores de rescate.
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Investigan las circunstancias
Hasta el momento, las autoridades no han informado qué provocó el derrumbe ni las condiciones en las que se encontraba el inmueble antes del colapso.
Tampoco han precisado cuántas personas estaban dentro del edificio cuando ocurrió el desplome o si el incidente afectó a otras estructuras cercanas.
El balance preliminar recoge al menos 35 heridos, aunque las autoridades no han ofrecido detalles sobre sus identidades ni sobre la gravedad de las lesiones, salvo el caso de una persona que permanece en estado grave.
Los organismos de emergencia mantienen el área bajo control mientras avanzan las actuaciones en el lugar.
EFE
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