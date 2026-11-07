Colapsa edificio de cuatro plantas en São Paulo y deja al menos 35 heridos

El derrumbe de un edificio de cuatro plantas que albergaba una fábrica de tejidos dejó al menos 35 personas heridas la noche de este viernes 6 de noviembre, en el barrio de Brás, en el centro de São Paulo, Brasil. Una de las víctimas se encuentra en estado grave.

El colapso ocurrió a las 18:38 en la calle Maria Joaquina, según informó la Policía Militar. Tras el incidente, los organismos de emergencia desplegaron equipos para atender a los afectados y asegurar el área.

El Cuerpo de Bomberos movilizó a 48 efectivos y 16 vehículos para responder a la emergencia. Mientras tanto, agentes de la Policía Militar y bomberos acordonaron por completo la zona para mantener alejadas a las personas ajenas a las labores de rescate.