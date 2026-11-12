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Al menos ocho personas murieron y otras 19 resultaron heridas por el derrumbe de un edificio de tres plantas en Brooklyn, Nueva York, según informó el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani.

Los equipos de emergencia mantienen las labores de búsqueda para localizar a posibles sobrevivientes que permanezcan atrapados bajo los escombros.

«Los trabajadores de rescate han pasado la noche buscando en el lugar del derrumbe del edificio de ayer, trabajando en condiciones extremadamente peligrosas para encontrar y salvar a cualquiera que aún pueda estar atrapado», escribió Mamdani en la red social X.

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La cifra de heridos aumentó de 17 a 19 durante las actualizaciones ofrecidas por las autoridades municipales a medios locales. Entre ellos figuran al menos siete menores de edad.

Un socorrista con un perro de rescate camina entre los escombros mientras concluyen las operaciones de rescate en el lugar de un derrumbe mortal de un edificio en el distrito de Brooklyn de Nueva York.

El derrumbe afectó un edificio en construcción

El inmueble colapsó alrededor de las 4:00 de la tarde de este miércoles, hora local, mientras varios residentes se encontraban en su interior.

La estructura cayó sobre un edificio en construcción situado junto a ella. El desplome también dejó atrapadas a varias personas que estaban en esa obra.

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El alcalde expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y pidió a los residentes mantenerse alejados del área mientras continúan las operaciones de emergencia.

«Las operaciones de rescate continúan en curso», agregó Mamdani.

Más de 250 rescatistas participan en la búsqueda

La jefa del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), Lillian Bonsignore, advirtió que las labores de rescate serán prolongadas debido a las condiciones del lugar y a la incertidumbre sobre el número de personas que podrían permanecer atrapadas.

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«No sabemos cuántas personas siguen en la zona del derrumbe, y esta será una operación prolongada», declaró durante una rueda de prensa.

Las autoridades desplegaron más de 250 integrantes del personal de emergencias y una unidad canina para apoyar la búsqueda entre los escombros.

Mamdani tiene previsto ofrecer nuevas declaraciones para actualizar la información sobre las víctimas y el desarrollo del operativo.

Brooklyn registra otra tragedia reciente

El derrumbe ocurre días después de otro incidente mortal en Brooklyn.

El pasado jueves, seis personas murieron y otras nueve resultaron heridas en un incendio que afectó una vivienda de tres plantas en el barrio de Sunset Park.

Ambos sucesos han movilizado a los equipos de emergencia del distrito, aunque las autoridades no han establecido una relación entre los incidentes.