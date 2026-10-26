Delcy Rodríguez tilda de “show” el regreso de Machado a Venezuela

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, calificó de “show” el regreso de María Corina Machado al país. Miles de seguidores salieron a las calles para recibir a la dirigente opositora, quien volvió a Venezuela el domingo.
“Podía evitarse el show, ahí están los aeropuertos, hay unas estructuras transitorias (de las) que la gente, como dije, tiene muy buenos comentarios, así que alejémonos del show”, expresó Rodríguez este lunes ante los medios de comunicación. La funcionaria habló al concluir un acto en el Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo, transmitido por el canal estatal VTV.
Rodríguez hizo referencia a las instalaciones provisionales del aeropuerto internacional de Maiquetía, afectado por los terremotos ocurridos en junio pasado. Sin embargo, evitó precisar qué ruta utilizó Machado para entrar nuevamente a Venezuela, después de salir del país en diciembre del año pasado rumbo a Oslo, Noruega, para recibir el Premio Nobel.
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La mandataria explicó que otras personas beneficiadas por la ley de amnistía han podido ingresar al país por las nuevas instalaciones provisionales del aeropuerto. Al ser consultada sobre posibles acciones judiciales contra Machado, manifestó que espera que la dirigente rectifique su postura.
“Ojalá haya arrepentimiento, rectificación y pueda aportar algo al país”, manifestó Rodríguez. También explicó que su Gobierno impulsa una reforma judicial para garantizar la independencia y transparencia de la justicia. A su juicio, el sistema debe evitar la criminalización de la pobreza.
Rodríguez habla sobre el diálogo con la oposición
La presidenta encargada también respondió sobre una posible participación de Machado en el diálogo que impulsa su Gobierno con un sector opositor. Este grupo está encabezado por la exdiputada Dinorah Figuera.
Rodríguez afirmó que las negociaciones requieren experiencia y conocimiento para resolver los problemas del país. “Yo digo que es algo que requiere mucha experiencia, alejado de los espacios neófitos. Venezuela requiere mucho conocimiento para superar los problemas”, sostuvo.
Machado regresa a Venezuela
Machado regresó el domingo a Venezuela tras varios intentos frustrados de ingresar al país. Miles de seguidores la recibieron con gritos de “libertad” y reclamos de elecciones presidenciales para el próximo año. Luego, la exdiputada encabezó una caravana desde el estado Lara, en el oeste del país, hasta Caracas.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó el domingo que la mediación de su país facilitó el regreso de Machado. Antes de salir de Venezuela, la dirigente permaneció casi un año en la clandestinidad para evitar su detención. Había denunciado fraude en las elecciones presidenciales de 2024.
En esos comicios, el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó ganador a Nicolás Maduro sin publicar los resultados detallados de la votación. Sectores críticos del chavismo han cuestionado la actuación del organismo electoral.
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