Delcy Rodríguez tilda de “show” el regreso de Machado a Venezuela

La mandataria explicó que otras personas beneficiadas por la ley de amnistía han podido ingresar al país por las nuevas instalaciones provisionales del aeropuerto. Al ser consultada sobre posibles acciones judiciales contra Machado, manifestó que espera que la dirigente rectifique su postura.

“Ojalá haya arrepentimiento, rectificación y pueda aportar algo al país”, manifestó Rodríguez. También explicó que su Gobierno impulsa una reforma judicial para garantizar la independencia y transparencia de la justicia. A su juicio, el sistema debe evitar la criminalización de la pobreza.

Rodríguez habla sobre el diálogo con la oposición

La presidenta encargada también respondió sobre una posible participación de Machado en el diálogo que impulsa su Gobierno con un sector opositor. Este grupo está encabezado por la exdiputada Dinorah Figuera.

Publicidad

Rodríguez afirmó que las negociaciones requieren experiencia y conocimiento para resolver los problemas del país. “Yo digo que es algo que requiere mucha experiencia, alejado de los espacios neófitos. Venezuela requiere mucho conocimiento para superar los problemas”, sostuvo.

Machado regresa a Venezuela

Machado regresó el domingo a Venezuela tras varios intentos frustrados de ingresar al país. Miles de seguidores la recibieron con gritos de “libertad” y reclamos de elecciones presidenciales para el próximo año. Luego, la exdiputada encabezó una caravana desde el estado Lara, en el oeste del país, hasta Caracas.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó el domingo que la mediación de su país facilitó el regreso de Machado. Antes de salir de Venezuela, la dirigente permaneció casi un año en la clandestinidad para evitar su detención. Había denunciado fraude en las elecciones presidenciales de 2024.

Publicidad

En esos comicios, el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó ganador a Nicolás Maduro sin publicar los resultados detallados de la votación. Sectores críticos del chavismo han cuestionado la actuación del organismo electoral.