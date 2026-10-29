Delcy Rodríguez promete elecciones en Venezuela con un poder electoral renovado

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CARACAS.– La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, prometió este jueves 29 de octubre que el país celebrará las elecciones contempladas en la Constitución, organizadas por una autoridad electoral renovada, aunque no precisó cuándo se realizarán los próximos comicios.
“Habrá elecciones, todas las que manda nuestra Constitución, organizadas por una autoridad electoral renovada y con el mundo como testigo”, expresó Rodríguez durante un mensaje dirigido a la nación, según reportes de EFE y otros medios internacionales.
La mandataria encargada sostuvo que la renovación del Poder Electoral debe contribuir a establecer una institución aceptada por las distintas fuerzas políticas. También señaló que el proceso debe garantizar condiciones de participación para los sectores políticos del país.
Rodríguez no ofreció un calendario electoral y afirmó que el futuro político de Venezuela debe avanzar mediante una serie de objetivos institucionales, entre ellos la convivencia democrática, la reforma jurídica y las garantías para una participación política justa.
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El anuncio se produce en medio de las demandas de la oposición venezolana, representada, entre otros dirigentes, por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, que reclama elecciones presidenciales en 2027. Machado regresó a Venezuela el pasado 25 de octubre, tras permanecer fuera del país durante varios meses.
En su discurso, Rodríguez también defendió las reformas institucionales y judiciales impulsadas por su administración como parte de los cambios. Según dijo, esto deben contribuir a la convivencia democrática y a garantizar la participación de las distintas fuerzas políticas.
Hasta el momento, Rodríguez no ha anunciado una fecha para las nuevas elecciones. Se desconoce cuándo se convocarán oficialmente los comicios ni cuál será el calendario para renovar las autoridades electorales.
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