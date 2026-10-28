Decenas de muertos en colisión de dos trenes en España

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Al menos 30 personas han muerto en la colisión de dos trenes de alta velocidad registrada este miércoles cerca de la estación de Urda, en la provincia de Toledo, según las primeras informaciones oficiales disponibles. Medios locales, citando a los servicios de Protección Civil de Emergencias, han elevado la cifra de fallecidos a 46. Más de 500 personas viajaban en los comboyes, 397 en el AVE, y 146 y un bebé el Iryo siniestrado.

Testigos del accidente han relatado que ambos trenes estaban parados, el AVE arrancó a gran velocidad y colisionó con el Iryo.

Esther Padilla, consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, ha explicado que las cifras seguirán aumentando previsiblemente a medida que vayan trabajando en las labores de rescate los servicios de Emergencia y Bomberos.

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El accidente se produjo a las 8:54 de la mañana (hora española) en el tramo situado entre Mora y Orgaz y Urda, a la altura del punto kilométrico 118, una zona recta y con visibilidad. En el siniestro se vieron implicados un tren de Renfe y otro de la compañía Iryo que circulaban por la línea Madrid-Sevilla.

‼️Accidente tren 🚨 La Guardia Civil ha desplegado en la zona personal de Seguridad Ciudadana de la provincia de Toledo, OMAC (Oficinas Móviles de Atención a la Ciudadanía) así como agentes del SEPRONA y de la Jefatura de Tráfico. ✔️ También se desplazan a la zona en este momento unidades de Seguridad Ciudadana de Ciudad Real y Albacete, de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS), del Servicio Aéreo, de drones, grupo de Caballería y el Equipo de Grandes Catástrofes del Servicio de Criminalística, del Servicio Cinológico y de Policía Judicial. — Guardia Civil (@guardiacivil) October 28, 2026

Según Renfe, el tren AVE 2080 colisionó, se cree que a más de 100 kilómetros por hora, con el Iryo 6076 a la entrada de la estación de Urda. Los dos vagones traseros del tren de Iryo descarrilaron, mientras los servicios de Emergencia se desplazaban al lugar del accidente.

La colisión obligó a interrumpir la circulación ferroviaria en ambos sentidos en la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, según informó el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).

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Uno de los trenes implicados en el accidente

Los servicios de Emergencias de Castilla-La Mancha han activado el dispositivo de asistencia, con efectivos de la Guardia Civil, Bomberos, Protección Civil y personal sanitario. También se ha preparado un puesto médico avanzado para atender a los afectados.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha reconocido que se trata de «un accidente de alto impacto», por lo que se espera que sea «una tragedia importante». En su perfil de X ha confirmado que el Ministerio de Sanidad está «movilizando todos los recursos a nuestra disposición y en coordinación con todas las instituciones competentes».

Las autoridades han hecho un llamamiento a la donación de sangre para asistir a los heridos.

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🚨 Llamamiento urgente del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid. En especial de los grupos:

🅰️➕, 🅰️➖, 🅾️➕, 🅾️➖ y 🅱️➖ 👉 Acude a tu punto de donación más próximo. 📲 https://t.co/rBXsi73C9K — Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) October 28, 2026

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, anunció que se desplazaba al lugar del siniestro y que su Gobierno suspendía las actividades previstas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado su consternación por el siniestro y se desplaza hasta el lugar de los hecho. Tanto Sánchez como el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han cancelado sus agendas.

Consternado ante el grave accidente de trenes en Toledo. Permanezco en constante contacto con el ministro de Transportes, @oscar_puente_, y con el presidente de Castilla-La Mancha, @garciapage. Los servicios de emergencia están trabajando sobre el terreno para atender a las personas afectadas y garantizar su seguridad, en coordinación con todas las administraciones implicadas. Mi cariño, solidaridad y apoyo a todas las víctimas y sus familias. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 28, 2026

El Ministerio del Interior ha activado el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para ayudar en los rescates y aumentado el nivel del plan de emergencias al 2.

La Guardia Civil ha desplegado en la zona personal de Seguridad Ciudadana de la provincia de Toledo, así como agentes del SEPRONA y de la Jefatura de Tráfico.

También se desplazan a la zona en este momento unidades de Seguridad Ciudadana de Ciudad Real y Albacete, de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS), del Servicio Aéreo, de drones, del Equipo de Grandes Catástrofes del Servicio de Criminalística y de Policía Judicial.

La secretaria general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, está siguiendo la evolución de la emergencia en contacto permanente con los equipos de Protección Civil de Castilla-La Mancha.

Equipos de rescate de toda España se trasladaron al lugar

Renfe ha activado el plan de asistencia a las víctimas del accidente ferroviario y ha puesto a disposición un teléfono de atención a familiares: 900 10 10 20. Por su lado, Iryo ha puesto en marcha sus protocolos de emergencia y cancela sus servicios de Madrid al Corredor Sur. Renfe anunció que los viajeros afectados por las alteraciones en los servicios entre Madrid, Ciudad Real y Andalucía podrían solicitar cambios y anulaciones gratuitos.

Desde la Casa Real han expresado su pésame a los afectados por este nuevo siniestro en la red ferroviaria española. El rey Felipe VI ha comparecido para lamentar la desgracia y trasmitir su pésame y apoyo a las familias. El monarca, que se encontraba en Valencia en la base militar, se desplazará a la zona del accidente.

Estamos conmovidos y preocupados por el accidente ferroviario en Urda (Toledo). Acompañamos en su tristeza a las familias y seres queridos de los fallecidos y enviamos nuestro cariño a los heridos y personas afectadas. Nuestro apoyo también a los equipos de emergencia y a todos los que están trabajando en la zona para ayudar en lo posible en estas circunstancias. — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) October 28, 2026

El segundo accidente grave en España en lo que va de año

El accidente de este miércoles en Toledo se produce meses después de la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba), el 18 de enero de 2026, en la que murieron 46 personas. Aquel siniestro, el más grave de la historia ferroviaria española, volvió a situar la seguridad de las infraestructuras en el centro del debate.

Actualmente, la investigación apunta a una posible causa técnica, como la rotura del raíl o de una soldadura, y analiza también el mantenimiento y la supervisión de la infraestructura. La Guardia Civil descartó indicios de sabotaje o ataque externo. La investigación judicial y el análisis técnico continúan abiertos.