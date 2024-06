Debate presidencial EE.UU.: Trump, agresivo y confiado, carga contra un Biden titubeante

El presidente estadounidense, Joe Biden, y su antecesor, Donald Trump, se midieron el jueves en un cara a cara en un debate en el que el republicano se mostró más agresivo y en el que al demócrata le costó hilar mensajes y apareció dubitativo y con problemas de voz.

En un plató de la cadena CNN en Atlanta, sin público, sin el apoyo de notas previas y de los asesores y sin posibilidad de réplica en caso de no tener asignado el turno de palabra. Este encuentro expuso sin distracciones las fortalezas y debilidades de ambos candidatos en un debate sin interrupciones.

El debate estuvo marcado por los titubeos de Biden, que llegó con gripe, y las expresiones de burla por parte de Trump cuando su rival divagó y dejó en más de una ocasión frases sin acabar.

«Nunca he escuchado tantas tonterías», dijo el actual inquilino de la Casa Blanca al oír hablar de política exterior.

El republicano atacó con fuerza la política económica de Biden, pero respondió a las preguntas de Dana Bash y Jake Tapper con muchas evasivas e imprecisiones o desinformación en temas como la economía o la inmigración.

Biden defendió su gestión

Biden admitió que todavía quedan «cosas por hacer» y defendió su gestión tanto económica como migratoria en comparación con la de su antecesor.

Biden y Trump se habían enfrentado por última vez en septiembre y octubre de 2020. Esto, en el marco de la campaña de las presidenciales que llevaron al demócrata al poder en 2021. Pero este no fue un debate más en la historia estadounidense.

Biden, de 81 años, debía no solo defender su gestión de estos casi cuatro últimos años. Sino también evitar dar razones a quienes iban a mirar con lupa cualquier señal de su avanzada edad.

Para Biden, votar por Trump es votar contra la democracia. Para el republicano, en cambio, que Biden siga en el poder acabaría con Estados Unidos: «Si gana, nuestro país no tiene ninguna posibilidad. Probablemente, no nos quede ningún país. Así de malo es. Es el peor de la historia. Si me dan otros cuatro años, yo seré el mejor».

Trump niega responsabilidad de su parte en ataque al Capitolio

Trump negó cualquier responsabilidad por su parte en el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021. Pero, Biden le recordó que no tiene las manos limpias ni en ese caso ni en los otros tres procesos penales que afronta: «Tiene la moral de un gato callejero».

No fue un intercambio que sirvió para la exposición de nuevas propuestas, sino un ring con ataques constantes. «Creo que ni él mismo sabe lo que acaba de decir», dijo del presidente el precandidato republicano.

Con información de EFE