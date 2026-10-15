David Collado promociona a RD ante agentes turísticos en Houston

Houston, Texas.– El ministro de Turismo, David Collado, encabezó este jueves el roadshow número 124 de promoción internacional de República Dominicana, con el objetivo de fortalecer la presencia del destino dominicano en el mercado estadounidense.

Durante el encuentro, que reunió a más de 200 agentes de viajes, turoperadores, representantes de aerolíneas y otros actores del sector, Collado presentó los atractivos del país y sus oportunidades para vacacionar e invertir.

“Estamos aquí con ustedes presentándole no solamente un destino, sino una experiencia inolvidable”, expresó el funcionario.

Collado destacó que Houston representa un mercado estratégico para el turismo dominicano por su potencial de crecimiento y conectividad. Además, señaló que ocupa el quinto lugar entre los mercados priorizados por la estrategia de promoción del Ministerio de Turismo.

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La agenda incluyó reuniones con representantes de la industria y agentes de viajes para fortalecer las relaciones comerciales. Tambié, para generar nuevas oportunidades de negocios y posicionar a República Dominicana como uno de los destinos más atractivos del Caribe.