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David Collado promociona a RD ante agentes turísticos en Houston

David Collado encabezó en Houston, Texas, una jornada de promoción turística que reunió a más de 200 agentes de viajes, turoperadores y representantes de aerolíneas. La iniciativa busca fortalecer la presencia de República Dominicana en el mercado estadounidense.

Marianny Valdez
David Collado durante el encuentro de promoción turística de República Dominicana celebrado en Houston, Texas, con agentes de viajes, turoperadores y representantes de aerolíneas.
El ministro de Turismo, David Collado, encabezó en Houston, Texas, el roadshow número 124 para promover los atractivos turísticos de República Dominicana.
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Houston, Texas.– El ministro de Turismo, David Collado, encabezó este jueves el roadshow número 124 de promoción internacional de República Dominicana, con el objetivo de fortalecer la presencia del destino dominicano en el mercado estadounidense.

Durante el encuentro, que reunió a más de 200 agentes de viajes, turoperadores, representantes de aerolíneas y otros actores del sector, Collado presentó los atractivos del país y sus oportunidades para vacacionar e invertir.

“Estamos aquí con ustedes presentándole no solamente un destino, sino una experiencia inolvidable”, expresó el funcionario.

Collado destacó que Houston representa un mercado estratégico para el turismo dominicano por su potencial de crecimiento y conectividad. Además, señaló que ocupa el quinto lugar entre los mercados priorizados por la estrategia de promoción del Ministerio de Turismo.

La agenda incluyó reuniones con representantes de la industria y agentes de viajes para fortalecer las relaciones comerciales. Tambié, para generar nuevas oportunidades de negocios y posicionar a República Dominicana como uno de los destinos más atractivos del Caribe.

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Como parte de esta estrategia, el Ministerio de Turismo cuenta con más de 35,000 agentes de viajes registrados en la plataforma DO Travel Rewards. Esta herramienta busca acercar a los profesionales del sector a la oferta turística dominicana e incentivar su comercialización en los mercados internacionales.

El roadshow forma parte de las acciones que desarrolla la institución para diversificar los mercados emisores. Asimismo, impulsar la llegada de visitantes y mantener la competitividad del país en la industria turística internacional.

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