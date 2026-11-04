“No fue el dinero, fue la gente”: Darializa Ávila celebra su triunfo en NY

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La candidata demócrata Darializa Ávila Chevalier celebró su victoria electoral por el Distrito 13 de Nueva York con un emotivo discurso en el que atribuyó el triunfo a la movilización de miles de voluntarios y al respaldo de las comunidades que integran esa demarcación.
Durante sus palabras, Ávila Chevalier destacó que su campaña no fue financiada ni impulsada por grandes intereses económicos, sino que nació del trabajo de los residentes, quienes tocaron puertas, realizaron llamadas y conversaron con sus vecinos en inglés y español.
“Y no vino de los capitalistas, ni vino de los grupos corporativos, no vino de los adentros de la política, vino de nosotros”, expresó al agradecer el esfuerzo de quienes hicieron posible su victoria.
Darializa Ávila destaca unidad de las comunidades
La candidata resaltó la participación de dominicanos, puertorriqueños, trabajadores, inquilinos y residentes históricos del distrito, quienes se unieron para impulsar una campaña que, según afirmó, representa la diversidad de su comunidad.
Ávila Chevalier también recordó las dificultades que enfrentó durante el proceso electoral, incluyendo millones de dólares invertidos por sectores que intentaron frenar su candidatura.
Sin embargo, aseguró que el compromiso de los voluntarios fue determinante para superar los obstáculos.
“Eso es lo que yo me voy a acordar de esta campaña. No los titulares, pero ustedes”, manifestó.
Asimismo, agradeció a su familia, su pareja, sus padres, los integrantes de su equipo, las organizaciones comunitarias y los pequeños comerciantes que respaldaron el movimiento, incluso en momentos en que hacerlo no resultaba sencillo.
Promete representar a quienes no votaron por ella
Uno de los momentos más destacados del discurso fue cuando Ávila Chevalier aseguró que también será representante de quienes no apoyaron su candidatura.
“Yo también voy a ser su representante, porque este escaño también les pertenece a ustedes”, afirmó.
La candidata sostuvo que las conversaciones y críticas de los residentes que escucharon sus propuestas durante la campaña contribuyeron a fortalecer su proyecto político.
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Vivienda, una de sus principales prioridades
Durante su intervención, Ávila Chevalier también puso énfasis en la problemática de la vivienda y las condiciones de los residentes de NYCHA, el sistema de vivienda pública de Nueva York.
Recordó el caso de una residente que lleva meses esperando que reparen las condiciones de la habitación de su hijo y aseguró que esas situaciones representan necesidades reales de sus vecinos.
La candidata señaló que aproximadamente ocho de cada diez residentes de NYCHA en Manhattan se encuentran dentro de su distrito, por lo que consideró la vivienda una prioridad de su gestión.
En medio de la celebración, encabezó un coro con sus seguidores bajo la consigna: “Vivienda para todos”.
“Nos dijeron que esta contienda estaba perdida”
Al finalizar su discurso, Ávila Chevalier recordó que al inicio de la campaña muchos consideraban imposible derrotar a una estructura política consolidada.
“Nos dijeron que esta contienda estaba perdida antes de empezar. Nos dijeron que este puesto era intocable”, expresó.
La candidata respondió a esas afirmaciones recordando el trabajo realizado por sus seguidores durante meses.
“¿Quién tocó las puertas? ¡Nosotros! ¿Quién hizo las llamadas? ¡Nosotros! ¿Quién estuvo afuera en el frío conmigo cuando lanzamos esta campaña? ¡Nosotros!”, preguntó ante sus simpatizantes.
Y concluyó con una pregunta que desató la celebración de los presentes: “Y esta noche, ¿quién ganó? ¡Nosotros!”.
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