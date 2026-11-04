“No fue el dinero, fue la gente”: Darializa Ávila celebra su triunfo en NY

Darializa Ávila destaca unidad de las comunidades

La candidata resaltó la participación de dominicanos, puertorriqueños, trabajadores, inquilinos y residentes históricos del distrito, quienes se unieron para impulsar una campaña que, según afirmó, representa la diversidad de su comunidad.

Ávila Chevalier también recordó las dificultades que enfrentó durante el proceso electoral, incluyendo millones de dólares invertidos por sectores que intentaron frenar su candidatura.

Sin embargo, aseguró que el compromiso de los voluntarios fue determinante para superar los obstáculos.

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“Eso es lo que yo me voy a acordar de esta campaña. No los titulares, pero ustedes”, manifestó.

Asimismo, agradeció a su familia, su pareja, sus padres, los integrantes de su equipo, las organizaciones comunitarias y los pequeños comerciantes que respaldaron el movimiento, incluso en momentos en que hacerlo no resultaba sencillo.

Promete representar a quienes no votaron por ella

Uno de los momentos más destacados del discurso fue cuando Ávila Chevalier aseguró que también será representante de quienes no apoyaron su candidatura.

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“Yo también voy a ser su representante, porque este escaño también les pertenece a ustedes”, afirmó.

La candidata sostuvo que las conversaciones y críticas de los residentes que escucharon sus propuestas durante la campaña contribuyeron a fortalecer su proyecto político.