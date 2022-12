Cuerpo de joven es encontrado en maleta con más de 60 puñaladas

El cuerpo de una joven de 22 años, identificada como Jasmine Pace, se halló dentro de una maleta con más de 60 puñaladas.

De acuerdo con las autoridades, los padres de la víctima estaban preocupados debido a que hace cuatro días no tenía comunicación con su hija. Y aunque la chica era independiente siempre se mantenían en contacto, reseñan medios locales.

Ante ello, presentaron una denuncia por su de desaparición ante las autoridades; y la policía inició a buscar en el lugar más obvio, que era la casa de Jason Chen, de 22 años, el novio de la chica.

Al llegar al lugar encontraron restos de sangre, a pesar de que el chico intentó limpiarlos. De igual manera, encontraron las tarjetas de crédito y licencia de conducir de Jasmine Pace.

Todas las evidencias señalaban a la pareja de la chica. Sin embargo, fue hasta seis días después que las autoridades encontraron su cuerpo en una maleta en la carretera de Chattanooga. La chica tenía por lo menos 60 puñaladas, estaba maniatada y envuelta en bolsas de plástico negras.

REMEMBERING JASMINE PACE🕊: “Even if she's gone, her light continues through us to finish her job to keep making it a bright place” says Travis Pace, the father of Jasmine Pace. Here are some photos from Jasmine Pace’s vigil in Coolidge Park today. https://t.co/zoAm2JWj5p pic.twitter.com/cNEEHnfUsS