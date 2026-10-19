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Cristiano Ronaldo recibe sanción por abandonar la selección de Portugal

Cristiano Ronaldo recibió 30 días de suspensión y una multa de 255 euros por abandonar la concentración de Portugal sin autorización previa. La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) anunció la medida este lunes. El Consejo de Disciplina le impuso el castigo mínimo previsto para esta falta. El reglamento establece una suspensión de entre uno y […]

Ruth Salcedo
Cristiano Ronaldo con Portugal
ristiano Ronaldo fue sancionado por abandonar la concentración de la selección portuguesa.
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Cristiano Ronaldo recibió 30 días de suspensión y una multa de 255 euros por abandonar la concentración de Portugal sin autorización previa. La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) anunció la medida este lunes.

El Consejo de Disciplina le impuso el castigo mínimo previsto para esta falta. El reglamento establece una suspensión de entre uno y seis meses por abandonar las actividades de la selección. Sin embargo, la pena máxima baja a tres meses cuando el jugador reconoce su responsabilidad.

Cuántos días le quedan de sanción

La suspensión comenzó el 30 de septiembre, el mismo día en que Ronaldo abandonó la concentración. Desde entonces, el delantero ya ha cumplido 19 días de castigo. Por tanto, solo le quedan 11 días para completar la sanción.

El jugador podrá estar disponible para los próximos partidos de Portugal contra Dinamarca y Gales. Ambos encuentros corresponden a la Liga de las Naciones y están programados para los días 14 y 17 de noviembre.

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El motivo de su salida de Portugal

Según el comunicado de la FPF, Ronaldo no informó ni justificó su salida ante los responsables de la federación o de la selección.

Más tarde, el capitán portugués comunicó al presidente de la entidad, Pedro Proença, que no se encontraba “en condiciones anímicas para seguir integrado”.

El delantero, de 41 años, juega actualmente en el Al Nassr de Arabia Saudí. Su salida de la selección ocurrió tras un desacuerdo con el seleccionador Jorge Jesus.

El conflicto surgió después del partido contra Noruega, disputado en Oslo el 27 de septiembre. Portugal perdió ese encuentro por 2-1.

Ronaldo explicó que su enfado se debió a que el entrenador le pidió calentar durante media hora, pero finalmente no lo hizo entrar al campo.

Tanto el capitán como el seleccionador han dejado abierta la posibilidad de que el delantero participe en los próximos partidos internacionales.

EFE

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