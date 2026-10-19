Cristiano Ronaldo recibe sanción por abandonar la selección de Portugal

Cristiano Ronaldo recibió 30 días de suspensión y una multa de 255 euros por abandonar la concentración de Portugal sin autorización previa. La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) anunció la medida este lunes.

El Consejo de Disciplina le impuso el castigo mínimo previsto para esta falta. El reglamento establece una suspensión de entre uno y seis meses por abandonar las actividades de la selección. Sin embargo, la pena máxima baja a tres meses cuando el jugador reconoce su responsabilidad.

Cuántos días le quedan de sanción

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La suspensión comenzó el 30 de septiembre, el mismo día en que Ronaldo abandonó la concentración. Desde entonces, el delantero ya ha cumplido 19 días de castigo. Por tanto, solo le quedan 11 días para completar la sanción.

El jugador podrá estar disponible para los próximos partidos de Portugal contra Dinamarca y Gales. Ambos encuentros corresponden a la Liga de las Naciones y están programados para los días 14 y 17 de noviembre.