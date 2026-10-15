Costa Rica inaugura una megacárcel inspirada en el modelo de Bukele

Características de la megacárcel

El recinto cuenta con pasillos elevados desde los que los guardias pueden vigilar las celdas. Cada módulo dispone de espacios para unos 60 presos, con camarotes metálicos y colchones delgados.

Las celdas también incluyen duchas y sanitarios sin divisiones que garanticen privacidad. En la parte posterior, cada una tiene acceso a un pequeño patio cerrado por paredes y techo, donde entra la luz del sol.

La instalación se encuentra en la provincia de Alajuela, en el centro del país. Además, dispone de espacios para visitas conyugales y salas para encuentros convencionales, en las que los visitantes estarán separados de los internos por un cristal.

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Modelo de seguridad de Bukele

Fernández afirmó durante el acto que la apertura del centro representa un cambio para la seguridad penitenciaria y nacional de Costa Rica.

«Estoy segura que hoy estamos marcando un antes y un después en la seguridad penitenciaria y nacional como un todo. A partir de este día nuestro país será referente mundial en seguridad penitenciaria», expresó la mandataria.

El Cacco toma como referencia el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador, una prisión de máxima seguridad destinada a pandilleros y vinculada a la estrategia de seguridad del presidente Nayib Bukele.

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Fernández considera a Bukele un referente en esta materia y tiene previsto reunirse con él el próximo viernes en El Salvador.

Aumento de los homicidios

La inauguración se produce en medio de los desafíos de seguridad que enfrenta Costa Rica. Según datos oficiales, el país ha registrado un aumento de los homicidios durante la última década.

En 2025, las autoridades contabilizaron 873 homicidios, la tercera cifra más alta de su historia, con una tasa de 16.7 por cada 100,000 habitantes. En 2024 se registraron 876 casos, mientras que en 2023 la cifra llegó a 905, el nivel más alto del que se tienen registros.

Las autoridades atribuyen el 70 % de los homicidios al narcotráfico, considerado uno de los principales problemas de seguridad del país centroamericano.

Fernández aseguró que las autoridades respetarán los derechos humanos en la nueva prisión y que trasladarán allí a los reclusos más peligrosos del país.