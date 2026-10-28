Consulado dominicano en Madrid no reporta víctimas dominicanas en Toledo

El Consulado General de la República Dominicana en Madrid informó que, hasta el momento, no tiene constancia de ciudadanos dominicanos entre las personas fallecidas o heridas en el accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Toledo, España.

La sede consular aclaró que esta información corresponde a las verificaciones realizadas hasta el momento. Indicó que la misma podría actualizarse a medida que se reciban nuevos datos oficiales.

Asimismo, indicó que mantiene contacto con las autoridades competentes para dar seguimiento a la evolución del incidente y obtener información actualizada sobre las posibles personas afectadas.

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El cónsul general dominicano en Madrid, José Ernesto Marte Piantini, mantiene comunicación directa con el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor O. Bisonó Haza, quien permanece atento a los acontecimientos y a cualquier situación que pudiera afectar a la comunidad dominicana residente en España.