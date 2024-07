Condenan a tres hermanos a 17 años de prisión por traición y terrorismo en Rusia

Moscú, Rusia.- Un tribunal militar ruso condenó este miércoles a tres hermanos a entre 17 y 17,5 años de prisión tras declararlos culpables de los delitos de traición y terrorismo, informó la agencia oficial rusa TASS.

Los condenados, de 24, 21 y 19 años, y quienes son hijos de un sacerdote ortodoxo, se declararon culpables de tener el propósito de unirse a la Fuerzas Armadas de Ucrania. Esto, para combatir en las filas de la legión «Libertad de Rusia», organización declarada terrorista por las autoridades rusas, recogió la sentencia.

El mayor, Ioan Ascheulov, recibió una sentencia de 17 años y seis meses de prisión. Esto, mientras que sus hermanos menores, Alexéi y Timoféi, recibieron penas de 17 años.

La fiscalía había solicitado 18 años de prisión para todos los acusados, detenidos en julio del año pasado cuando se disponían cruzar ilegalmente la frontera con Ucrania pasa sumarse a la legión «Libertad de Rusia», con cuyos dirigentes habían establecido contacto en las redes sociales.

«Como ya dije durante el interrogatorio en otoño, los muchachos eran obedientes, no conflictivos, amigables y curiosos. Me comunicaba constantemente con ellos hasta que empezaron a vivir de forma independiente», declaró en el juicio el padre de los acusados, el sacerdote ortodoxo Ígor Ascheúlov.

Orden del presidente ruso

La sentencia dictada no es en firme y puede ser recurrida por la defensa de los hermanos.

En marzo pasado el presidente ruso, Vladímir Putin, llamó al Servicio Federal de Seguridad (FSB) a perseguir sin tregua a los «traidores» rusos que combaten del lado ucraniano.

«Cuando me refiero a estos traidores pido que no olvidemos quiénes son, que los identifiquemos a cada uno por su nombre, como siempre hemos hecho a lo largo de la historia del país. Los castigaremos, no habrá plazo de prescripción, estén donde estén», afirmó.

Con información de: EFE