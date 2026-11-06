Condenan a 200 años de cárcel al líder de secta cristiana por 191 asesinatos

Nairobi.– Un tribunal en Kenia condenó este viernes al líder de una secta cristiana a 200 años de prisión por cargos de asesinato vinculados a la muerte de 190 niños y un adulto en la llamada «masacre de Shakahola», en la que más de 400 personas ayunaron hasta morir para reunirse con Jesucristo.

La jueza Diana Kavedza-Mochache, del Tribunal Superior de la ciudad costera de Mombasa (sureste), anunció la sentencia tras declarar culpable de cargos de asesinato el pasado 19 de octubre al pastor Paul Nthenge Mackenzie, líder de la Good News Internacional Ministries (Iglesia Internacional de las Buenas Nuevas), y 28 coacusados.

La magistrada descartó la pena de muerte, que había solicitado la Fiscalía, y anunció dos sentencias combinadas de 100 años de prisión para Mackenzie, una por cargos de «asesinato por inanición» y otra por cargos de «asesinato por homicidio directo», dos penas que el pastor deberá cumplir «de manera simultánea».

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Kavedza-Mochache anunció, asimismo, sentencias individuales para los coacusados, incluyendo penas -en algunos casos combinadas- de entre diez y 160 años de cárcel.

«Los objetivos de la imposición de penas -en particular, la retribución, la reprobación y la disuasión- exigen que el castigo sea percibido por el infractor como una pérdida tangible», aseveró la jueza, al destacar como factor agravante la responsabilidad parental y la vulnerabilidad de las víctimas, que al ser menores dependían de los adultos para obtener comida, agua y protección.

El pasado 19 de octubre, en su fallo leído durante una audiencia de más de ocho horas, Kavedza-Mochache había subrayado que las muertes en Shakahola no se produjeron sólo por ayuno voluntario, sino también, cuando las personas se resistían, con «violencia homicida», mediante asfixia, estrangulación o por traumatismos craneales.

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Asimismo, la magistrada acusó entonces al pastor de «malinterpretar de manera deliberada las escrituras» y de invocar pasajes bíblicos para respaldar su «propaganda».

Este viernes, la jueza clasificó 183 de las muertes (incluyendo 182 niños y un adulto) como resultado de inanición y otras ocho, todas de menores, como consecuencia de homicidio directo, mediante estrangulación o traumatismos.