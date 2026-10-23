¿Con qué armamento cuenta El Salvador para incursionar en Haití?

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La Fuerza Armada de El Salvador dispone de diversos recursos militares que podrían apoyar operaciones terrestres y aéreas, entre ellos fusiles de asalto, vehículos tácticos, helicópteros, aviones y drones de vigilancia.
Durante el desfile militar por la independencia celebrado en 2025, los soldados salvadoreños exhibieron los fusiles IWI Arad, que han ido sustituyendo a los antiguos M-16, así como vehículos tácticos Plasan Yagu, utilizados para el patrullaje, especialmente en zonas rurales.
En la exhibición también participaron ocho aviones Cessna A-37B Dragonfly, aeronaves de ataque ligero pertenecientes a la Fuerza Aérea Salvadoreña. Además, el país ha documentado el uso de helicópteros y drones para labores de vigilancia, reconocimiento y apoyo a las tropas.
Sin embargo, el equipamiento conocido públicamente no permite determinar por sí solo si El Salvador podría sostener una incursión militar prolongada en Haití. Para ello también serían necesarios recursos logísticos, transporte estratégico, abastecimiento y suficientes efectivos disponibles.
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«Como pollos»
El alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, describió este jueves a Haití como un territorio dominado por las pandillas. Consideró que el envío de tropas extranjeras no garantizaría una solución al problema de la violencia.
Riverón sostuvo que, incluso si el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, enviara un contingente militar numeroso, sus integrantes podrían ser víctimas de los grupos criminales que operan en ese país.
“Pueden mandar a medio ejército de El Salvador a Haití y se lo van a matar como pollos, porque el terreno de Haití está preparado para ese grupo de salvajes que hay en ese territorio”, manifestó el alcalde.
El Gobierno de El Salvador estaría buscando establecer un canal de comunicación con las bandas criminales de Haití para conseguir la liberación de cuatro militares salvadoreños desaparecidos tras una emboscada, antes de ordenar una respuesta militar de mayor alcance, según una publicación del diario estadounidense The Wall Street Journal.
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