¿Con qué armamento cuenta El Salvador para incursionar en Haití?

La Fuerza Armada de El Salvador dispone de diversos recursos militares que podrían apoyar operaciones terrestres y aéreas, entre ellos fusiles de asalto, vehículos tácticos, helicópteros, aviones y drones de vigilancia.

Durante el desfile militar por la independencia celebrado en 2025, los soldados salvadoreños exhibieron los fusiles IWI Arad, que han ido sustituyendo a los antiguos M-16, así como vehículos tácticos Plasan Yagu, utilizados para el patrullaje, especialmente en zonas rurales.

En la exhibición también participaron ocho aviones Cessna A-37B Dragonfly, aeronaves de ataque ligero pertenecientes a la Fuerza Aérea Salvadoreña. Además, el país ha documentado el uso de helicópteros y drones para labores de vigilancia, reconocimiento y apoyo a las tropas.

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Sin embargo, el equipamiento conocido públicamente no permite determinar por sí solo si El Salvador podría sostener una incursión militar prolongada en Haití. Para ello también serían necesarios recursos logísticos, transporte estratégico, abastecimiento y suficientes efectivos disponibles.