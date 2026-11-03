¿Eres estadounidense y vives en RD? Así votas

¿Dónde entregar la boleta en República Dominicana?

La Embajada de Estados Unidos identifica tres instalaciones donde los ciudadanos pueden entregar su documentación electoral para su posterior envío a las autoridades estadounidenses.

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Santo Domingo: La Embajada de Estados Unidos está ubicada en la avenida República de Colombia número 57. Allí funciona un buzón para documentación electoral fuera de la entrada consular, próximo a la oficina de DOMEX.

El horario es de lunes a jueves, de 7:30 de la mañana a 3:30 de la tarde. Los viernes, la recepción está disponible hasta las 11:00 de la mañana.

Puerto Plata: La Agencia Consular está ubicada en Plaza El Doral, carretera Luperón, kilómetro 3½.

La documentación electoral se recibe de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

Punta Cana: La Agencia Consular se encuentra en Palma Real Shopping Village, Business Center, segundo piso, suite 1, en Bávaro, provincia La Altagracia.

El horario de recepción es de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

Las oficinas permanecen cerradas durante los fines de semana y determinados días festivos.

¿Cómo enviar la boleta?

Los ciudadanos pueden entregar personalmente la boleta en una de las instalaciones consulares.

También pueden enviarla directamente a las autoridades electorales de su estado mediante un servicio de correo confiable.

La correspondencia debe incluir suficientes sellos postales de Estados Unidos. También puede utilizarse un sobre con franqueo prepagado.

Otra opción es recurrir a servicios de mensajería comercial como FedEx, DHL o UPS. En este caso, el costo corre por cuenta del votante.

Algunos estados también permiten enviar la boleta completada de forma electrónica.

Los interesados deben consultar el portal de FVAP para conocer las opciones disponibles en su estado.

¿Qué pasa si no ha llegado la boleta?

Los ciudadanos que solicitaron su documentación, pero todavía no han recibido la boleta, pueden utilizar la Boleta Federal para Votar en Ausencia por Escrito (FWAB).

Este documento funciona como una alternativa de respaldo cuando no hay tiempo suficiente para recibir y devolver la boleta ordinaria.

El formulario permite votar por cargos federales, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

El FWAB está disponible en el portal de FVAP. Después de completarlo, debe enviarse siguiendo las instrucciones correspondientes al estado del votante.

Si posteriormente llega la boleta oficial, el ciudadano también puede completarla y enviarla.

En ese caso, las autoridades electorales contabilizarán únicamente un voto válido.

¿Qué deben tener en cuenta los votantes?

La Embajada recomienda no esperar hasta el último momento para devolver la documentación electoral.

Los ciudadanos también deben revisar los requisitos y fechas establecidos por su estado.

Además, deben asegurarse de que el sobre esté correctamente preparado antes de entregarlo o enviarlo.

De esta manera, los estadounidenses residentes en República Dominicana pueden participar en las elecciones de Estados Unidos sin necesidad de trasladarse al territorio estadounidense.