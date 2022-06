Colombia tendrá su primera vicepresidenta afrocolombiana

Colombia.- Las encuestas muestran un tenso empate y aún es imposible saber si el próximo 19 de junio ganará la presidencia de Colombia Rodolfo Hernández o Gustavo Petro. Pero pase lo que pase, una cosa es segura: el país tendrá, por primera vez, una vicepresidente afrocolombiana.

La académica Marelen Castillo y la activista Francia Márquez son las fórmulas a la vicepresidencia que acompañan a los dos hombres en competencia. Dos mujeres negras con trayectorias de vida distintas y estilos opuestos cuando hablan sobre el racismo, los derechos de las mujeres o las prioridades del país.

La que primero llegó a la escena política fue Márquez. Nació en una familia pobre, fue madre soltera a los 16, y ejerció la pequeña minería y el trabajo doméstico antes de estudiar derecho. En 2018 ganó el premio Goldman, conocido como el Nobel ambiental a nivel mundial.

Aunque Petro había ganado en la región Pacífico en 2018, explica, es evidente que el voto de la región del litoral Pacífico, mayoritariamente afro, aumentó para él gracias a la alianza con Márquez. “Aunque no es homogéneo, yo diría que el voto negro le vota a la paz, el voto negro le vota al cambio”, dice Ashanti, recordando que las zonas que votaron por aprobar el Acuerdo de Paz en 2016 en el Caribe y el Pacífico ahora le votaron a Petro y Márquez.

“Saludo a los nadies y a las nadies de Colombia”, dijo Márquez en un discurso de marzo, cuando sorprendió con la tercera mayor votación en las primarias presidenciales. Asegura, es una propuesta que busca construir “una Colombia antirracista, antipatriarcal y anticlasista”.

Escena política

Ese mismo mes llegó a la escena política, por primera vez, la académica Marelen Castillo, cuando Rodolfo Hernández la escogió como su fórmula vicepresidencial.

Castillo, desconocida ante las cámaras, nació en un barrio de clase media en la ciudad de Cali y obtuvo un doctorado en educación de la Universidad Nova Southeastern, en Florida. Ha hecho una exitosa carrera en distintas universidades.

“He escuchado el discurso de que hay una negra buena y una negra mala, tratando por ejemplo de discriminar a Marelen porque no la sienten tan negra. Eso es muy agresivo, es un discurso que se ha construido desde la pigmentación, y que yo reprocho”, dice Lara

Lara decidió, para la segunda vuelta, apoyar a Márquez. “Porque Francia, con toda esa ruralidad, con toda esa negritud, con todo ese proceso social, exacerbó una conversación muy dolorosa sobre lo que significa la mujer negra para este país. Alguien me dijo una vez ‘es que Francia se mantiene toda brava y toda resentida’ ¡Pues claro que lo está! Pero por favor, un poco de sensibilidad, un poco de empatía, porque este país no ha sido para ella. Lo que debemos hacer los demócratas, en donde estemos, es pedir un momento para reconocer el dolor que llevan las comunidades más olvidadas de este país’”.

De acuerdo a las estadísticas del Gobierno, en marzo de este año el desempleo entre las mujeres que se identifican como afrodescendientes, raizales y palenqueras en Colombia ronda el 21,5%, casi 10 puntos porcentuales más que entre los hombres de la misma población (10,7%), y también mayor al número de mujeres en el país (15,6%) y de hombres (9,6%) que no se reconocen como afros. Y si el total de los colombianos registran una pobreza monetaria del 39,3%, entre los afrocolombianos esta sube al 46,1%. En las cifras, el racismo es innegable.

Amanda Hurtado es directora del Observatorio de Discriminación Racial en la Universidad de los Andes, un centro que ha estado haciendo seguimiento a los ataques racistas en esta campaña en redes sociales y medios de comunicación.

Escritora afrocolombiana

Velia Vidal es escritora afrocolombiana y promotora cultural del Chocó, departamento en el Pacífico colombiano. Como artista de las letras, ha leído cuidadosamente en los discursos de Márquez y Castillo las formas en las que se identifican y el tipo de representación que podrían ofrecer. “El hecho de que una mujer afro esté en la vicepresidencia no es de por sí una garantía de que los temas afro van a estar en la agenda”, dice Vidal. “Si la vicepresidente no se autorreconoce como parte de una comunidad, pues nadie puede representar aquello de quien no se siente parte”.

Para Vidal hay una clara confusión en el debate público entre lo que se entiende como “reconocimiento” y como “visibilidad”. Que haya una vicepresidente negra quizás es visibilidad, pero eso no implica reconocimiento: reconocer una historia de discriminación y reconocer la necesidad de políticas enfocadas a luchar contra el racismo. “Yo creo que ha sido importante la discusión pública, porque todo el racismo se ha puesto en evidencia, y esa era una discusión que no se tenía en Colombia y que es indispensable”, dice Vidal. “Hay muchos problemas en los conceptos que utilizamos, muchísimos, falacias muy grandes tanto en la población afro y la blanco-mestiza. Y es natural, somos víctimas de un sistema racista, replicamos estereotipos, carecemos de claridad conceptual frente a muchas cosas. Nos falta mucho de fondo, y para alcanzar esa profundidad conceptual nos faltan quizás como dos siglos más”.

