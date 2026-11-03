Colombia despierta con fuerte temblor de magnitud 5.6

Un temblor de magnitud 5.6 sorprendió a los colombianos la madrugada de este martes 3 de noviembre, cuando buena parte de la población dormía. El movimiento se sintió en distintas ciudades del país, incluida Bogotá, donde las alarmas de algunos edificios obligaron a los residentes a levantarse.

El sismo ocurrió a las 4:13 de la madrugada (9:13 GMT), con epicentro en el municipio de Chaparral, departamento del Tolima, en el centro-sur de Colombia, según informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El organismo estableció que el movimiento tuvo una profundidad inferior a 30 kilómetros, por lo que se clasificó como superficial.

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La magnitud se calculó inicialmente en 5.3, pero el Servicio Geológico Colombiano modificó su boletín minutos después y la elevó a 5.6.

En Bogotá, algunos habitantes se despertaron por el movimiento de sus viviendas, mientras que otros se levantaron al escuchar las alarmas de los edificios.

El nuevo temblor se produjo casi tres meses después del terremoto de magnitud 7.4 que sacudió Colombia el pasado 10 de agosto y dejó 335 personas fallecidas, 103 desaparecidas y 4,516 heridas.

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Aquel movimiento, cuyo epicentro se localizó en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, afectó a cerca de 500,000 personas. También provocó graves daños materiales, principalmente en el oeste y sur del país.