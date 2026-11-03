Estados Unidos inicia el cierre de urnas y el conteo de votos

Washington.- Los centros de votación en las zonas este de los estados de Indiana y Kentucky fueron este martes los primeros de Estados Unidos en cerrar, a las 18:00 hora de la costa este (23:00 GMT), y en comenzar con el recuento para las elecciones de medio mandato que se celebran hoy.

Ya a las 19:00 hora local (00:00 GMT), será el turno de las zonas occidentales de Indiana y Kentucky. Así como de la totalidad de Vermont, Virginia, Carolina del Sur y Georgia junto a algunas zonas de Florida y Nuevo Hampshire.

Media hora más tarde, a las 19:30 hora local (00:30 GMT), terminarán las votaciones en Ohio, Virginia Occidental y Carolina del Norte, que estarán seguidas a las 20:00 (01.00 GMT) por las zonas que quedaban en Nuevo Hampshire y Florida, además de Alabama, Connecticut, Delaware, el Distrito de Columbia, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Misisipí, Misuri, Nueva Jersey, Oklahoma, Pensilvania, Rhode Island y Tennesse.

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A partir de ahí, entre las 20:30 y la 12:00 del miércoles (entre las 01:30 y 05:00 GMT) irán cerrando Alaska, Arkansas, Arizona, California, Colorado, Hawai, Idaho, Iowa, Kansas, Luisiana, Minnesota, Montana, Nebraska, Nevada, Nuevo México, Nueva York, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Óregon, Utah, Wisconsin, Wyomin, Washington.

Elecciones de medio mandato

En las islas Aleutianas, que forman parte de Alaska, las urnas cierran a la 1:00 (6.00 GMT).

El número de personas con derecho a voto en Estados Unidos aumentó estas elecciones en 8,4 millones, hasta alcanzar cerca de 250 millones, un 3 % más que en las legislativas de 2022, según datos del instituto Pew Research.