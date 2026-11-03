Estados Unidos inicia el cierre de urnas y el conteo de votos

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Washington.- Los centros de votación en las zonas este de los estados de Indiana y Kentucky fueron este martes los primeros de Estados Unidos en cerrar, a las 18:00 hora de la costa este (23:00 GMT), y en comenzar con el recuento para las elecciones de medio mandato que se celebran hoy.
Ya a las 19:00 hora local (00:00 GMT), será el turno de las zonas occidentales de Indiana y Kentucky. Así como de la totalidad de Vermont, Virginia, Carolina del Sur y Georgia junto a algunas zonas de Florida y Nuevo Hampshire.
Media hora más tarde, a las 19:30 hora local (00:30 GMT), terminarán las votaciones en Ohio, Virginia Occidental y Carolina del Norte, que estarán seguidas a las 20:00 (01.00 GMT) por las zonas que quedaban en Nuevo Hampshire y Florida, además de Alabama, Connecticut, Delaware, el Distrito de Columbia, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Misisipí, Misuri, Nueva Jersey, Oklahoma, Pensilvania, Rhode Island y Tennesse.
A partir de ahí, entre las 20:30 y la 12:00 del miércoles (entre las 01:30 y 05:00 GMT) irán cerrando Alaska, Arkansas, Arizona, California, Colorado, Hawai, Idaho, Iowa, Kansas, Luisiana, Minnesota, Montana, Nebraska, Nevada, Nuevo México, Nueva York, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Óregon, Utah, Wisconsin, Wyomin, Washington.
Elecciones de medio mandato
En las islas Aleutianas, que forman parte de Alaska, las urnas cierran a la 1:00 (6.00 GMT).
El número de personas con derecho a voto en Estados Unidos aumentó estas elecciones en 8,4 millones, hasta alcanzar cerca de 250 millones, un 3 % más que en las legislativas de 2022, según datos del instituto Pew Research.
Notas relacionadas
Del total de estadounidenses con derecho a voto, 39 millones de hispanos están llamados a las urnas, el segundo grupo más numeroso por delante de los votantes afroamericanos.
En estas elecciones se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 33 de los 100 puestos del Senado.
Además, se elegirán dos senadores adicionales por Florida y Ohio. Estas vacantes surgieron después de que Marco Rubio y JD Vance asumieran los cargos de secretario de Estado y vicepresidente, respectivamente. Ambos dejaron sus puestos en el Senado, que fueron ocupados temporalmente por legisladores designados.
En 36 estados, los estadounidenses elegirán gobernador además de alcaldes en ciudades como Washington DC, Los Ángeles, Oakland, Louisville y Raleigh. Esto, dentro de una jornada que incluye votaciones locales y estatales.
Está previsto que los grandes medios de comunicación del país empiecen a dar proyecciones de resultados parciales, no oficiales, desde el inicio del cierre de los primeros colegios electorales.
Fallas técnicas e inundaciones durante la jornada electoral
La jornada ha transcurrido sin incidentes generalizados de gravedad, aunque se han reportado dificultades técnicas y problemas relacionados con las condiciones meteorológicas.
En el condado de Westchester, Nueva York, fallas en los equipos de escaneo de papeletas obligaron a utilizar mecanismos alternativos para resguardar los votos. Asimismo, garantizar su posterior contabilización.
Asimismo, las inundaciones registradas en Florida provocaron cambios de ubicación en algunos centros electorales. Mientras las autoridades adoptaron medidas para facilitar el acceso de los votantes.
¿Cuándo se conocerán los resultados?
Aunque el recuento ya comenzó en los primeros estados, el cierre escalonado de los centros electorales y el procesamiento de los votos anticipados y por correo podrían prolongar el escrutinio en algunas contiendas.
En los distritos y estados donde las diferencias sean estrechas, los resultados podrían tardar varios días en definirse.
Las autoridades electorales de cada estado serán las encargadas de contabilizar y certificar los sufragios. Mientras Estados Unidos permanece atento a una noche electoral que determinará el futuro equilibrio de poder en Washington.
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