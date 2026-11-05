Christa Pike denuncia riesgos en prisión tras sobrevivir a inyección letal

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Christa Pike, la única mujer en el corredor de la muerte de Tennessee, solicitó a la justicia que la traslade del aislamiento a la población general de reclusas. La petición llega después de sobrevivir a dos intentos fallidos de ejecución mediante inyección letal el pasado 30 de septiembre.
En una moción de urgencia, sus abogados argumentaron que su estado físico le impide defenderse ante posibles agresiones. También denunciaron las condiciones de violencia e insalubridad del pabellón al que las autoridades pretenden trasladarla, según informó EFE.
Pike permanece en la enfermería del Centro de Rehabilitación Debra K. Johnson. Todavía presenta inflamación en los brazos, hematomas y otras secuelas del procedimiento. Además, sus abogados sostienen que el aislamiento prolongado afecta su salud psicológica.
La reclusa afirmó que teme sufrir lesiones si la trasladan mientras continúa debilitada. También describió el pabellón como un espacio con antecedentes de agresiones y problemas de higiene, incluida la presencia de cucarachas en las duchas.
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Ejecución fallida provocó crisis institucional
Durante el procedimiento del 30 de septiembre, el personal penitenciario tardó cerca de una hora en colocar las vías intravenosas. Posteriormente, administró dos dosis de pentobarbital, pero Pike no murió.
Los testigos observaron que todavía presentaba signos vitales cuando los funcionarios los retiraron de la cámara. Luego, las autoridades la trasladaron a un hospital, donde permaneció inconsciente durante varios días y necesitó asistencia respiratoria.
El caso provocó una crisis institucional en Tennessee. El gobernador Bill Lee suspendió las ejecuciones hasta finales de 2026 y ordenó una revisión externa del procedimiento. También aceptó la renuncia del comisionado correccional Frank Strada.
Pike recibió la condena a muerte en 1996 por el asesinato de Colleen Slemmer, ocurrido en 1995, cuando tenía 18 años. La víctima tenía 19 años y ambas participaban en un programa de capacitación laboral en Knoxville.
La defensa sostiene que el jurado no conoció los antecedentes de abuso y maltrato que marcaron la infancia de Pike. Sus abogados anticipan una prolongada batalla judicial si las autoridades fijan una nueva fecha de ejecución.
Mientras tanto, un juez ordenó conservar las pruebas del procedimiento fallido, incluidos los medicamentos, las jeringas, las vías intravenosas y los registros del personal penitenciario.
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