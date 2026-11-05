Christa Pike denuncia riesgos en prisión tras sobrevivir a inyección letal

Christa Pike, la única mujer en el corredor de la muerte de Tennessee, solicitó a la justicia que la traslade del aislamiento a la población general de reclusas. La petición llega después de sobrevivir a dos intentos fallidos de ejecución mediante inyección letal el pasado 30 de septiembre.

En una moción de urgencia, sus abogados argumentaron que su estado físico le impide defenderse ante posibles agresiones. También denunciaron las condiciones de violencia e insalubridad del pabellón al que las autoridades pretenden trasladarla, según informó EFE.

Pike permanece en la enfermería del Centro de Rehabilitación Debra K. Johnson. Todavía presenta inflamación en los brazos, hematomas y otras secuelas del procedimiento. Además, sus abogados sostienen que el aislamiento prolongado afecta su salud psicológica.

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La reclusa afirmó que teme sufrir lesiones si la trasladan mientras continúa debilitada. También describió el pabellón como un espacio con antecedentes de agresiones y problemas de higiene, incluida la presencia de cucarachas en las duchas.