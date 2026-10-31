Christa Pike relata las secuelas de su fallida ejecución en Estados Unidos

Sobrevivió a dos inyecciones letales

La mujer fue dada de alta a finales de septiembre, después de permanecer hospitalizada en estado crítico. Sobrevivió a dos inyecciones del fármaco pentobarbital durante el intento de ejecución.

Tras salir del hospital, las autoridades la trasladaron nuevamente a la prisión donde permanece recluida desde hace 30 años. Sus abogados informaron que, después del procedimiento, sufrió neumonía, inflamación en los brazos y dificultades para tragar.

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Pike tenía 18 años cuando participó junto a su entonces novio, Tadaryl Shipp, en el asesinato de Colleen Slemmer, de 19 años, ocurrido en 1995. Ambos golpearon y torturaron a la joven, a quien habían conocido en un campamento para jóvenes de bajos ingresos.

Shipp también cumple condena en prisión. No recibió la pena de muerte porque no había alcanzado la mayoría de edad legal cuando ocurrió el crimen.

Tennessee ordena revisar el procedimiento

Pike fue la primera mujer en enfrentar una ejecución en Tennessee en más de 200 años. Durante décadas, sus abogados intentaron apelar la condena, pero la Corte Suprema de Estados Unidos y el gobernador del estado, Bill Lee, rechazaron detener el procedimiento antes de la fecha prevista.

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El intento fallido de ejecución generó atención internacional. La propia Pike afirmó que tampoco esperaba sobrevivir aquella noche.

«No había contemplado la posibilidad de seguir con vida después de aquella noche», señaló en su comunicado. También cuestionó lo ocurrido y dijo que le dolía la situación en la que quedaron las personas involucradas.

Hasta el momento, el Departamento de Instituciones Penitenciarias de Tennessee no ha explicado por qué el procedimiento no se desarrolló como estaba previsto. Sin embargo, ha defendido la efectividad del método utilizado.

Ante lo ocurrido, el gobernador Bill Lee suspendió las ejecuciones previstas para el resto del año y ordenó una investigación independiente para determinar qué sucedió.

Además, durante una audiencia judicial posterior, una jueza dispuso que las autoridades conservaran todas las pruebas relacionadas con el intento de ejecución. Ese material podría servir en una futura demanda contra el estado.

Esta semana, al ser consultado sobre la posibilidad de que Pike enfrente un segundo intento de ejecución, Lee indicó que su sentencia se mantiene, salvo que los tribunales decidan lo contrario.