China pide no politizar la tecnología tras veto de EE. UU. a DeepSeek

Pekín.- China expresó este martes su rechazo a la «politización de las cuestiones tecnológicas y económico-comerciales» después de que el Gobierno estadounidense ordenara retirar de la mayoría de los sistemas gubernamentales toda la tecnología de inteligencia artificial (IA) de la empresa china DeepSeek.

Así lo manifestó en una rueda de prensa la portavoz de la Cancillería china Mao Ning, quien también trasladó la oposición de Pekín a la «generalización» del concepto de seguridad nacional defendido por Washington.

En la breve respuesta que ofreció, la vocera también aseguró que el país asiático defenderá «con firmeza» los derechos e intereses legítimos de sus empresas.

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El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EE.UU. ordenó este lunes eliminar el uso de DeepSeek en las agencias civiles del Gobierno. Así como cualquier tecnología desarrollada con la ayuda de sus modelos de IA.

Según la notificación, el uso de los productos de la compañía «puede dar lugar a la transferencia de datos sensibles a China si lo utilizan empleados o proveedores del Gobierno estadounidense». Y añade que los propios modelos «pueden contener software malicioso u otras vulnerabilidades de seguridad».