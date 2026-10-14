Chile declara alerta roja en Santiago por granizo y tormentas eléctricas

Lluvias afectan el transporte y el suministro eléctrico

Las condiciones meteorológicas también afectaron el funcionamiento del Metro de Santiago. Algunas estaciones de una de sus principales líneas operaban con restricciones, mientras que otras permitían únicamente la salida de pasajeros. Al menos una estación fue cerrada por completo.

En Estación Central, ubicada en el centro de la ciudad, los fuertes vientos provocaron el desprendimiento de estructuras livianas en la terminal de autobuses.

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Alvarado señaló que las autoridades buscan reducir al mínimo los daños a la población y garantizar que los ciudadanos reciban información oportuna para tomar decisiones seguras, especialmente durante el regreso a sus hogares.

Por su parte, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) reportó que más de 36,000 hogares estaban sin suministro eléctrico. Las comunas de Lampa y Pudahuel, al noroeste y oeste de la capital, respectivamente, figuraban entre las más afectadas, con más de 6,000 y 2,000 clientes sin servicio.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) también emitió una alerta meteorológica para la zona central del país, desde Coquimbo hasta Biobío.

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Temporal deja miles de afectados en Chile

Las lluvias forman parte de un temporal que afecta a la zona centro-sur de Chile. El jueves pasado, un aluvión en el sector precordillerano de San Carlos de Apoquindo, al este de Santiago, dejó seis personas heridas y más de 2,000 viviendas afectadas.

El fenómeno meteorológico, asociado a las condiciones climáticas de El Niño, comenzó a mediados de año. Desde entonces, ha dejado al menos 16 personas fallecidas y más de 3,000 damnificados.

Los daños incluyen desbordamientos de ríos y otros cauces, inundaciones y afectaciones a infraestructuras en distintas zonas del país.