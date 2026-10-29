Tras muerte de juez, reasignan caso contra Maduro en EE. UU.

La jueza federal Analisa Torres quedó a cargo del proceso judicial por narcoterrorismo contra el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro en Estados Unidos, luego de que el magistrado Alvin K. Hellerstein falleciera este miércoles a los 92 años.

La reasignación figura en los registros del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, que publicó un documento sobre la distribución de casos que quedaron sin juez asignado por jubilación o muerte de los magistrados responsables.

Torres fue nombrada para esa jurisdicción en 2013 por el entonces presidente estadounidense Barack Obama. Desde entonces, ha conocido numerosos procesos civiles, penales y regulatorios.

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Nacida en Nueva York en 1959, la magistrada proviene de una familia de jueces de origen puertorriqueño. Se graduó con honores en la Universidad de Harvard y obtuvo un doctorado en Derecho en la Universidad de Columbia. Antes de incorporarse a los tribunales, trabajó en bufetes privados.

Su trayectoria judicial también incluye cerca de diez años como jueza del Tribunal Supremo del Estado de Nueva York, además de funciones anteriores en los tribunales civil y penal de la ciudad.