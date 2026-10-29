Tras muerte de juez, reasignan caso contra Maduro en EE. UU.

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La jueza federal Analisa Torres quedó a cargo del proceso judicial por narcoterrorismo contra el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro en Estados Unidos, luego de que el magistrado Alvin K. Hellerstein falleciera este miércoles a los 92 años.
La reasignación figura en los registros del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, que publicó un documento sobre la distribución de casos que quedaron sin juez asignado por jubilación o muerte de los magistrados responsables.
Torres fue nombrada para esa jurisdicción en 2013 por el entonces presidente estadounidense Barack Obama. Desde entonces, ha conocido numerosos procesos civiles, penales y regulatorios.
Nacida en Nueva York en 1959, la magistrada proviene de una familia de jueces de origen puertorriqueño. Se graduó con honores en la Universidad de Harvard y obtuvo un doctorado en Derecho en la Universidad de Columbia. Antes de incorporarse a los tribunales, trabajó en bufetes privados.
Su trayectoria judicial también incluye cerca de diez años como jueza del Tribunal Supremo del Estado de Nueva York, además de funciones anteriores en los tribunales civil y penal de la ciudad.
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Un proceso de alto perfil
Hellerstein estaba al frente del caso contra Maduro desde marzo de 2020, cuando Estados Unidos presentó la acusación original por narcotráfico y otros delitos. El magistrado falleció por causas naturales, según informó un portavoz del tribunal a medios locales.
Tras la captura de Maduro y su traslado a Estados Unidos en enero de 2026, Hellerstein supervisó el avance del proceso penal.
La acusación también incluye a la esposa del exmandatario, Cilia Flores. Ambos enfrentan cargos por conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína a Estados Unidos, poseer armas destructivas y cometer torturas.
El juicio está programado para el 14 de junio de 2027, mientras que la próxima audiencia está prevista para diciembre. En esa sesión se abordarían las solicitudes de la defensa de Maduro y Flores para desestimar la acusación con base en el principio de inmunidad soberana.
EFE
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