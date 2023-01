Canadá sanciona a dos miembros de la élite política de Haití

El Ministerio de Exteriores de Canadá sancionó a dos miembros de las élites políticas de Haití “en respuesta a actos de corrupción significativos que están alimentando la crisis en el país”.

La ministra de Exteriores canadiense, Mélanie Joly, indicó que las dos personas señaladas son Charles Saint-Rémy, hombre de negocios y socio del ex presidente Michel Martelly, y el ex parlamentario Arnel Bélizaire.

Canada is sanctioning two Haitian Elites. These individuals are using their status as high-profile elites in Haiti to protect and enable the illegal activities of armed criminal gangs, including through drug trafficking and other acts of corruption. pic.twitter.com/jzQ6h4Rb05