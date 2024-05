Canadá avala que Ucrania utilice sus armas para atacar territorio ruso

Toronto, Canadá.- Ucrania puede utilizar armas que recibe de Canadá para atacar territorio ruso, afirmó este miércoles la ministra de Asuntos Exteriores canadiense, Mélanie Joly.



Joly, en una rueda de prensa junto con su homólogo sueco, Tobias Billström, en Estocolmo, declaró que no hay «ninguna condición sobre el usuario final a los envíos de armas a Ucrania» que lleva a cabo Canadá.



La ministra de Exteriores también señaló que tiene previsto abogar en favor de que Ucrania pueda utilizar sin límites las armas que recibe durante la reunión de la OTAN que se celebrará en Praga el 30 y el 31 de mayo.



«Creemos que tenemos que ser agresivos en esta cuestión», declaró Joly.



La ministra canadiense razonó que «Rusia no tiene líneas rojas». «Por eso necesitamos asegurarnos que con respecto a la defensa de Ucrania, que les ayudamos y que estamos a su lado», agregó.



El ministro británico de Exteriores, David Cameron, declaró a principios de este mes que así como Rusia ataca a Ucrania en su propio territorio, se puede entender perfectamente por qué Ucrania siente la necesidad de defenderse, incluso con ataques dirigidos contra territorio ruso.



Por contra, Estados Unidos no aconseja que Ucrania lleve a cabo ataques dentro de Rusia con armas estadounidenses.

Con información de EFE