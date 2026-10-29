El horario de verano llega a su fin en Estados Unidos: ¿qué cambia para RD?

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El ajuste comenzará este domingo 1 de noviembre y modificará la diferencia horaria entre ambos países, mientras el Senado estadounidense mantiene frenada una propuesta para eliminar los cambios de reloj.
Estados Unidos se prepara para modificar nuevamente sus relojes este domingo, cuando finalizará el período de horario de verano en gran parte de su territorio. La medida marcará el regreso al horario estándar y tendrá un efecto directo en la diferencia horaria con República Dominicana, que mantiene sus relojes sin cambios durante todo el año.
A partir de ese día, ciudades como Nueva York y Miami quedarán una hora por detrás de Santo Domingo. Esto significa que cuando en República Dominicana sean las 10:00 de la mañana, en esas ciudades estadounidenses serán las 9:00 a. m.
El cambio ocurre mientras permanece estancada en el Senado una propuesta que busca mantener el horario de verano durante todo el año. Aunque la Cámara de Representantes aprobó el proyecto, las diferencias entre los legisladores republicanos han impedido que avance en la Cámara Alta.
¿En qué consiste el horario de verano?
El horario de verano es un sistema que consiste en adelantar los relojes una hora durante determinados meses del año. Su objetivo es aprovechar mejor la luz natural durante las tardes y contar con más claridad al finalizar la jornada.
En Estados Unidos, este período comienza el segundo domingo de marzo y termina el primer domingo de noviembre. Por esa razón, durante la madrugada de este domingo, las zonas que aplican el sistema deberán atrasar sus relojes de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m. De esta manera, esa hora se repetirá.
El horario estándar permanecerá vigente hasta el 14 de marzo de 2027, cuando está previsto que comience un nuevo período de horario de verano. Sin embargo, el cambio no se aplica en todo Estados Unidos. Algunos territorios y estados, como Hawái y la mayor parte de Arizona, mantienen sus relojes sin estos ajustes.
Notas relacionadas
¿Cómo afectará el cambio de hora a RD?
A diferencia de Estados Unidos, República Dominicana mantiene el mismo horario durante todo el año. El país utiliza el horario estándar del Atlántico, por lo que no necesita adelantar ni atrasar sus relojes cuando cambian las estaciones.
Por tanto, el ajuste estadounidense modificará la diferencia horaria para los dominicanos que mantienen vínculos laborales, comerciales o familiares con ese país. Hasta este sábado, Santo Domingo comparte la misma hora con Nueva York y Miami. Desde el domingo tendrá 60 minutos de ventaja frente a esas ciudades.
La diferencia también deberá tomarse en cuenta al coordinar reuniones virtuales, actividades académicas, llamadas y compromisos profesionales. Quienes trabajan de manera remota para empresas estadounidenses tendrán que revisar sus calendarios para evitar confusiones con los horarios establecidos.
En el caso de los viajes, también será importante prestar atención a la hora local indicada en los itinerarios. Esto se debe a que la diferencia puede variar según el estado o la ciudad de destino.
¿Por qué el Senado se opone a eliminar el cambio de hora?
La propuesta para establecer el horario de verano durante todo el año cuenta con el respaldo del presidente Donald Trump. El mandatario considera que mantener más horas de luz por la tarde beneficiaría a la población y evitaría la molestia de cambiar los relojes dos veces al año.
Sin embargo, varios senadores republicanos cuestionan la iniciativa por sus posibles efectos durante el invierno, sobre todo en los estados del norte. Su principal preocupación es que el sol salga demasiado tarde y obligue a los estudiantes a salir de sus hogares cuando todavía esté oscuro.
Uno de los principales opositores es el senador republicano Tom Cotton, de Arkansas. El legislador sostiene que el Congreso ya ha intentado establecer este sistema y terminó eliminándolo debido a las dificultades que provocaba durante los meses de invierno.
El senador Mike Rounds, de Dakota del Sur, también ha advertido sobre los riesgos para los niños que deben trasladarse a sus centros educativos antes de la salida del sol. A estas objeciones se suma la falta de apoyo suficiente dentro de la dirección republicana en el Senado.
Otros legisladores, como Todd Young, de Indiana, y Bernie Moreno, de Ohio, tampoco ven posibilidades de que el proyecto avance próximamente. Esta falta de consenso mantiene detenida la iniciativa, pese a los reclamos de Trump para que los senadores permitan su aprobación.
Una discusión que lleva décadas
El debate sobre el horario de verano permanente no es nuevo en Estados Unidos. En 1973, el Congreso aprobó mantenerlo durante todo el año como parte de una medida experimental, adoptada en medio de una crisis energética.
Sin embargo, la decisión fue anulada en octubre de ese mismo año. El respaldo público disminuyó debido a las dificultades que enfrentaban los estudiantes y sus familias por los amaneceres tardíos. Muchos niños debían salir hacia sus escuelas cuando todavía no había salido el sol.
Más de cinco décadas después, la propuesta vuelve a dividir a los legisladores. Una encuesta de AP-NORC realizada en 2024 encontró que apenas el 12 % de los adultos estadounidenses apoyaba el sistema vigente, mientras que casi la mitad se oponía a él.
Entre las organizaciones que respaldan un horario permanente figuran la Asociación Médica Estadounidense y la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño. Ambas han expresado preocupación por los efectos que los cambios de hora pueden tener sobre el descanso y la salud.
Por ahora, el proyecto continúa sin el respaldo necesario en el Senado. Mientras no se apruebe una modificación federal, Estados Unidos seguirá aplicando el calendario habitual de adelantos y atrasos del reloj.
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