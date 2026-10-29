El horario de verano llega a su fin en Estados Unidos: ¿qué cambia para RD?

¿Cómo afectará el cambio de hora a RD?

A diferencia de Estados Unidos, República Dominicana mantiene el mismo horario durante todo el año. El país utiliza el horario estándar del Atlántico, por lo que no necesita adelantar ni atrasar sus relojes cuando cambian las estaciones.

Por tanto, el ajuste estadounidense modificará la diferencia horaria para los dominicanos que mantienen vínculos laborales, comerciales o familiares con ese país. Hasta este sábado, Santo Domingo comparte la misma hora con Nueva York y Miami. Desde el domingo tendrá 60 minutos de ventaja frente a esas ciudades.

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La diferencia también deberá tomarse en cuenta al coordinar reuniones virtuales, actividades académicas, llamadas y compromisos profesionales. Quienes trabajan de manera remota para empresas estadounidenses tendrán que revisar sus calendarios para evitar confusiones con los horarios establecidos.

En el caso de los viajes, también será importante prestar atención a la hora local indicada en los itinerarios. Esto se debe a que la diferencia puede variar según el estado o la ciudad de destino.

¿Por qué el Senado se opone a eliminar el cambio de hora?

La propuesta para establecer el horario de verano durante todo el año cuenta con el respaldo del presidente Donald Trump. El mandatario considera que mantener más horas de luz por la tarde beneficiaría a la población y evitaría la molestia de cambiar los relojes dos veces al año.

Sin embargo, varios senadores republicanos cuestionan la iniciativa por sus posibles efectos durante el invierno, sobre todo en los estados del norte. Su principal preocupación es que el sol salga demasiado tarde y obligue a los estudiantes a salir de sus hogares cuando todavía esté oscuro.

Uno de los principales opositores es el senador republicano Tom Cotton, de Arkansas. El legislador sostiene que el Congreso ya ha intentado establecer este sistema y terminó eliminándolo debido a las dificultades que provocaba durante los meses de invierno.

El senador Mike Rounds, de Dakota del Sur, también ha advertido sobre los riesgos para los niños que deben trasladarse a sus centros educativos antes de la salida del sol. A estas objeciones se suma la falta de apoyo suficiente dentro de la dirección republicana en el Senado.

Otros legisladores, como Todd Young, de Indiana, y Bernie Moreno, de Ohio, tampoco ven posibilidades de que el proyecto avance próximamente. Esta falta de consenso mantiene detenida la iniciativa, pese a los reclamos de Trump para que los senadores permitan su aprobación.

Una discusión que lleva décadas

El debate sobre el horario de verano permanente no es nuevo en Estados Unidos. En 1973, el Congreso aprobó mantenerlo durante todo el año como parte de una medida experimental, adoptada en medio de una crisis energética.

Sin embargo, la decisión fue anulada en octubre de ese mismo año. El respaldo público disminuyó debido a las dificultades que enfrentaban los estudiantes y sus familias por los amaneceres tardíos. Muchos niños debían salir hacia sus escuelas cuando todavía no había salido el sol.

Más de cinco décadas después, la propuesta vuelve a dividir a los legisladores. Una encuesta de AP-NORC realizada en 2024 encontró que apenas el 12 % de los adultos estadounidenses apoyaba el sistema vigente, mientras que casi la mitad se oponía a él.

Entre las organizaciones que respaldan un horario permanente figuran la Asociación Médica Estadounidense y la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño. Ambas han expresado preocupación por los efectos que los cambios de hora pueden tener sobre el descanso y la salud.

Por ahora, el proyecto continúa sin el respaldo necesario en el Senado. Mientras no se apruebe una modificación federal, Estados Unidos seguirá aplicando el calendario habitual de adelantos y atrasos del reloj.